Alejo Sarna cuestionó "los aumentos excesivos e inoportunos de las patentes municipalizadas"

Explicó que vecinos recibieron patentes que administra el Municipio con aumentos que en algunos casos llegan al 2.000%. Desde hace varios días los vecinos y vecinas de Campana que tienen motovehículos con patentes municipalizadas están recibiendo las boletas de pago con aumentos cercanos al 2000 por ciento, lo que en opinión del dirigente peronista Alejo Sarna significa un incremento excesivo y claramente inoportuno en el actual contexto de pandemia de coronavirus. Sarna citó el caso de un vecino, Cristian, quien trabaja en Zárate en una empresa de montajes, usa su moto para ir a su trabajo y se encuentra desesperado al anoticiarse de que debe pagar una patente de 4.200 pesos cuando venía pagando 244. "En general las patentes municipalizadas corresponden a vecinos de las clases populares y trabajadores que usan sus vehículos para movilizarse a sus trabajos, y hoy viven la angustia de no poder afrontar el pago" dijo Sarna. "Este aumento desproporcionado y confiscatorio -agregó Sarna- se da en el contexto de recrudecimiento de la segunda ola de la pandemia que de por si tiene consecuencias económicas importantes, que son agravadas por estas medidas que toma el municipio de aumentar las tasas sin tener en cuenta la situación por la que pasan los vecinos y vecinas". Además, resaltó el referente del Frente de Todos, "estos aumentos ni siquiera van a ayudar a las cuentas municipales ya que lo único que van a generar es una fábrica de morosos ya que los sectores populares y trabajadores si tienen que elegir entre comer y pagar las tasas municipales van a elegir comer, y el municipio está llevando a muchos vecinos y vecinas que tienen su moto municipalizada a decidir entre una cosa y la otra. Por eso pedimos que haya una revisión del municipio de esta medida y que se retrotraiga la situación a los valores previos al aumento". Por otro lado, Sarna explicó que los aumentos que estableció el municipio configuran una violación del artículo 128 de la Ley 15.226 que establece que en caso de aumento el mismo no puede exceder del 32%, por lo tanto la medida adoptada por el municipio de Campana encuadraría en un incumplimiento a los deberes de funcionario público y también en maniobras netamente defraudatorias para con los contribuyentes. Esta medida tiene un claro visión confiscatoria que hace mucho esfuerzo para pagar las patentes de sus motos. Aumento desproporcionado de patentes municipalizadas avasalla derechos contribuyentes, y son confiscatorios porque para muchas personas se hace muy difícil afrontar el pago, y con este nivel de aumento se hace prácticamente imposible.



Aumentos desproporcionados en las patentes municipalizadas.

Cristian, obrero de una empresa de montajes, usa su moto para ir a trabajar todos los días pero este mes recibió la patente municipalizada con un aumento de más del 1000%. Pasó de pagar $244 a $4224. pic.twitter.com/pUgaYiStpM — Alejo (@alejosarnaok) May 4, 2021

Alejo Sarna cuestionó "los aumentos excesivos e inoportunos de las patentes municipalizadas"

