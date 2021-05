Trabajadores judiciales realizan "retención de tareas presenciales"

Es por la negativa de la Corte bonaerense a flexibilizar la concurrencia durante la segunda ola de coronavirus. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) comenzó este miércoles con la "retención de tareas presenciales" en los departamentos judiciales de toda la provincia de Buenos Aires, como respuesta a la negativa de la Corte Suprema a flexibilizar la concurrencia a los lugares de trabajo durante la segunda ola de coronavirus. En las primeras horas de ayer la AJB realizó una presentación ante el máximo tribunal comunicando la medida de acción gremial y volvió a reclamar "restringir al mínimo indispensable la presencialidad" en las diversas dependencias "ante el agravamiento de la situación epidemiológica por el Covid-19". Mónica Blanc, representante del gremio regional, precisó a La Auténtica Defensa que "no son medidas de fuerza" sino "una retención de tareas" que implica "trabajar en forma telemática, o sea lo que se conoce por teletrabajo, del miércoles al día viernes". La gremialista señaló que "a pesar de numerosas reuniones que se tuvieron solicitando la disminución del personal en forma presencial en las distintas dependencias de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, la Corte ha hecho oídos sordos al respecto". AJB también realizó presentaciones en conjunto con el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense pidiendo "guardias mínimas" -un funcionario y un empleado- para la atención en oficinas. "Cabe aclarar que todos los departamentos judiciales nunca dejaron de estar abiertos durante la pandemia. Hubo distintas instancias de presencialidad, pero nunca se dejó de tener abiertos los juzgados, las asistencias se realizaban de forma telemática, y los juzgados que estaban de turno tenían mayor cantidad de personal presencial. Pero el tema es que se han incrementado en más de un 76 por ciento los casos en los meses de mayor pico y en nuestro departamento judicial es impresionante la cantidad de contagios", expresó Blanc. Además, argumentó la solicitud de guardias mínimas en que muchos trabajadores judiciales de distritos en Fase 2 no tienen con quién dejar a los hijos que no asisten a clases por el cierre de las escuelas. "Reitero: no estamos haciendo una medida de fuerza o un paro, sino disminuyendo la presencialidad de miércoles a viernes como un acto de observación hacia la Corte pero trabajando desde nuestros hogares en forma telemática", manifestó Blanc.



Mónica Blanc, del gremio AJB Zárate-Campana.



Trabajadores judiciales realizan "retención de tareas presenciales"

