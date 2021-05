Aseguran que 7 de cada 10 dueños no respetan la nueva ley de alquileres

Ante la baja rentabilidad anual, siete de cada diez propietarios no respeta la ley de alquileres y aplican incrementos que se ubican por encima de la inflación, indicó un informe privado. Según un informe difundido por la inmobiliaria RE/MAX Premium, un monoambiente en Belgrano cotiza $30.000 mensuales, mientras que en Flores se encuentra entre $15.000 y $18.000, de acuerdo con la antigüedad. En lo que respecta a los PH, consideró que el precio comienza en $50 mil debido a la "escasa oferta de este tipo de inmuebles". En ese escenario, sostuvo que siete de cada diez propietarios no respeta la ley de alquileres y deciden poner en marcha aumentos superiores a la inflación. "Hoy los dueños manejan toda la situación como quieren. La realidad es que hay tanta demanda que ponen ellos las condiciones y el precio y el inquilino queda rehén de ellos", remarcó Ariel Champanier, presidente de empresa. El análisis advirtió sobre "la baja rentabilidad anual que venían teniendo los alquileres", al representar "menos del 3%", al tiempo que alertó sobre "la incertidumbre por la nueva ley de alquileres". Aseguró que esos factores impulsaron a "muchos dueños opten por vender sus propiedades para obtener mayores ganancias y así no tener que lidiar con algunos puntos -según ellos contradictorios- de esa norma". En ese sentido, subrayó que ese panorama llevó a un crecimiento en la demanda de alquileres, que de hecho superó a la oferta vigente. Indicó que esa situación provocó que "los futuros inquilinos tengan que pagar elevados precios para mudarse y aceptar las reglas de juego que los propietarios les imponen". "La ley de alquileres, que se hizo para mejorar la realidad de los inquilinos, en realidad la empeoró porque en vez de dejar un libre mercado hicieron algo totalmente diferente porque el dueño ahora se cubre por si acaso y muchas veces pide un valor superior porque sabe que por cada inmueble hay 10 posibles inquilinos", apuntó Champanier.



Aseguran que 7 de cada 10 dueños no respetan la nueva ley de alquileres

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar