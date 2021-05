El Presidente redobló sus críticas a la Corte acompañado por Cristina, Massa y Kicillof

P U B L I C



Alberto Fernández se mostró en un acto en Ensenada: "Esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina, porque la pusieron de rodillas". El presidente Alberto Fernández remarcó este miércoles la "unidad" del Frente de Todos y dijo que junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el mandatario bonaerense, Axel Kicillof; y los gobernadores quieren "poner de pie a la Argentina", al tiempo que volvió a lanzar duras críticas a la Justicia tras el revés en la Corte Suprema. "Les pido que saquen esta foto y no se olviden nunca. Esta es la foto de la unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina, porque la pusieron de rodillas. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina", destacó el jefe de Estado al encabezar un acto en el partido bonaerense de Ensenada. Con un fuerte mensaje de unión interna, subrayó: "No va a haber ni tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos haga dejar de hacer lo que debemos hacer en favor de los argentinos" "Nadie va a hacernos ceder en eso", aseguró el Presidente, luego del revés que sufrió el Gobierno por el fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales. "Graben esta foto. Es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en el que la endeudaron, la pusieron de rodillas, la derrumbaron, le quitaron la educación y la salud. Nadie va a hacernos ceder en eso. Venimos a poner de pie a un país. En esta provincia la gobernadora se jactaba de no abrir más hospitales y cerraban colegios", insistió el mandatario. El Presidente volvió a cuestionar al máximo tribunal y señaló: "Un juez puede postular un presidente y votarlo, lo que no puede hacer es favorecer con una sentencia a los candidatos que les gustan". "Hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado ¿por qué nadie lo cuestionó? ¿Por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente? Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias", reiteró. Y agregó: "No debo hacer nada porque la sentencia solo está dando títulos a los diarios, pero prácticamente no tiene ningún efecto". También se refirió a su antecesor, Mauricio Macri, al afirmar que "había un Presidente que decía que había que caer en la educación pública" y un Gobierno que "maltrataba maestros, cerraba colegios, cerraba el CONICET, el ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Salud". "Llenaron el país de miseria y de debilidad. Estaban convencidos de que el mercado se encargaba de todo. Y nosotros creemos que el Estado está donde hay una necesidad porque donde hay una necesidad hay un derecho. Es evidente que muchos quisieran que acá hubiese un barrio privado y casas de otro tipo y seguir postergando a los que objetivamente necesitan una casa", subrayó el primer mandatario. Asimismo, apuntó contra "los factores de poder" que "cuando no tienen argumentos recurren a la Justicia". "Creo que un juez tiene derecho a querer postular un Presidente y a votarlo, pero lo lo que no puede hacer es usar las sentencias que tiene que dictar para favorecer a los candidatos que le gustan. Eso no lo puede hacer", aseveró.

