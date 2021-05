Efemérides del día de la fecha, 6 de Mayo

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL SIN DIETAS Impulsado por la escritora británica Mary Evans Young en el año 1992, en este día se alerta sobre los riesgos de la anorexia, la bulimia y otros trastornos alimenticios a la vez que se pretende erradicar la gordofobia y homenajear a las víctimas de dichos trastornos. Evans Young decidió luchar contra la industria de productos dietéticos tras padecer anorexia nerviosa; con el eslogan "La gorda devuelve el mordisco" arribó a los medios de comunicación y, junto a la audiencia de un programa televisivo, estableció esta efeméride que se expandió a nivel mundial. Desde la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) remarcan que es importante llevar una dieta equilibrada y consumir abundante cantidad de agua: "No hay ´alimentos prohibidos´ para alimentarnos de manera saludable y, por el contrario, es fundamental realizar las cuatro comidas diarias, en donde estén presentes todos los grupos de alimentos, de forma variada y equilibrada".



SE ESTRENA "ESPERANDO LA CARROZA" Hace 36 años se estrenaba "Esperando la carroza", un clásico del cine nacional, en los cines del país. Dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Antonio Gasalla, Betiana Blum, Luis Brandoni, "China" Zorrilla, Julio De Grazia, Mónica Villa, Enrique Pinti y Juan Manuel Tenuta, la película está basada en la obra teatral "Esperando la carroza" del escritor uruguayo Jacobo Langsner. La misma se estrenó en la Comedia Nacional de Uruguay en el año 1962 y fue destrozada por la crítica que la tildó de "vulgar e irrespetuosa". Curiosamente el film recibió críticas negativas, no obstante, con el correr de los años se consolidó como una de las películas más memorables del país: "En ´Esperando la carroza´, Langsner muestra la pequeñez humana, pero no lo hace desde un lugar de rechazo, sino desde el humor y con ternura, como diciendo: ´Mirá lo que somos, fijémonos si lo podemos cambiar´. De eso se trata" dijo Blum a "La Nación". No sólo conquistó a los espectadores con su trama sino que también dejó frases como "¿A dónde está mi amiga?", "¡Tres empanadas!", "Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles", "¿Falluta yo?", entre otras que perduran en el tiempo: "Luego de tantos años, la gente repite las frases. Es glorioso lo que sucedió. ´Esperando la carroza´ pasa de generación en generación" cerró Blum.



"HUMBLE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2017, el sencillo "Humble" de Kendrick Lamar destronaba a "Shape of you" de Ed Sheeran del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Damn" (2017) y compuesta por el rapero estadounidense junto a Michael Williams II, la canción fue la segunda del artista en llegar a lo más alto de las listas.



Efemérides del día de la fecha, 6 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar