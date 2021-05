Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 06/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 06/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Puerto Nuevo debutará ante Muñiz el domingo por la tarde Semanario del Pescador:

En busca de los primeros pejerreyes

Por Luis María Bruno Primera Nacional:

Villa Dálmine también juega el domingo, pero en Tandil Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

En busca de los primeros pejerreyes

Por Luis María Bruno







Con la intención de realizar un relevamiento de pesca en aguas del Paraná Guazú y el Paraná Bravo, más precisamente a lo que tiene que ver con el pejerrey, es que comencé con los preparativos de este viaje alistando todos los equipos para esta especie. Promediando las seis y media de la mañana y como primera parada obligada me acerqué a Carnadas El Toro en ruta provincial Nº6 y Calixto Dellepiane en donde me proveí de una muy buena porción de mojarras vivas. Continué este viaje por la provincial Nº6 hasta el peaje del puente Zárate Brazo Largo y desde allí por ruta 12 hasta la cabecera del segundo puente, donde tomé el camino interisleño que me llevó después de unos cinco kilómetros a la guardería del Camping Recreo Keidel. Allí me dediqué a sacar las lonas cobertoras de mi embarcación "Gino" y a cargar todos los elementos necesarios para esta jornada de pesca. Una vez en el agua y a marcha lenta salí río abajo del Guazú, en un día con aguas sumamente planchadas y sin viento en superficie. En pocos minutos llegué a mi primer destino, la zona de los muelles del pantano, donde me amarré para el armado de mis equipos de pesca. Los equipos que armé para esta oportunidad se trataron de cañas telescópicas de cuatro metros, una de ellas para reel frontal chico pero con una capacidad de unos ciento veinte metros de multifilamento y la otra para reel rotativo del tipo huevito con idéntica capacidad de multifilamento. Cabe destacar que al estar solo en esta jornada sobre mi embarcación fue por lo cual armé dos equipos de pesca. En cuanto a las líneas una de ellas llevaba tres boyas del tipo comenta de color negro y un tramo de amarillo en la puntera. Esta línea del tipo cometa no son para nada nuevas, fueron creadas allá por los 60 por Citerio, quien las armaba con troncos de zapallo criollo por su liviandad y así luego se armaron y comercializaron de madera balsa, plástico etc. El otro equipo lo armé con una línea de boyas chupetonas de madera balsa realizadas a mano por mi amigo de Cañada Larga en Córdoba Don Aldo Bigatton, quien tuvo a mi pedido la gentileza de pintarlas con los colores de nuestra bandera y hasta le agregó el sol. En este caso esta línea lleva solo dos boyas y un puntero muy pescador, las brazoladas con bajadas de entre los 15 y 40 centímetros, con anzuelos mustad y por supuesto encarnados con mojarras vivas. Con todo ya listo para comenzar esta primer gareteada desde el último muelle de los pantanos hasta la boca del doradito solté amarras, la deriva no podía ser mejor iba a la velocidad justa, claro está que era por la falta de viento lo que me jugaba en contra en la búsqueda de los pejerreyes. Siempre es mejor un poco de viento que mueva y oxigene el agua para que estos coman más arriba. En ese sentido tenía varias cosas en contra en este día, el agua turbia con barro en suspensión y muy baja, además de la falta de viento. A las ocho de la mañana el agua tenía una temperatura de 18 grados, la que promediando las once del mediodía subió entre 9 y 10 grados más. Realmente después de un año de pandemia como fue el 2020 donde nos pasamos por alto la temporada de pejerreyes, era un placer inmenso volver a ver correr las boyas sobre el agua esperando el tan ansiado pique y el movimiento de las mismas, cosa que solo pueden comprender seguramente los que como yo tienen preferencia por este estilo de pesca. El primero de los piques recibidos el cual clavé con mucha firmeza se trató en esta oportunidad de un mandubí muy vigoroso y peleador, lo que es muy usual a principio de temporada y con semejante estado del agua. Mientras continuaba la gareteada obtuve varios toques y movimientos de boyas muy sutiles los cuales no alcance a identificar de qué se podía tratar, pero sin dudas no se trataban de pejerreyes. Otro pique más de manera inusual se trató de una especie de pati de unos diez a doce centímetros que posee sus aletas de color negro, en alguna parte de la provincia de Corrientes más precisamente en Bella Vista lo han de nombrar como "pati señorita". Casi al terminar esta primer gareteada y llegando a la boca del doradito "Las Criollitas" nombre con el cual bauticé a las boyas que me confeccionó el amigo Aldo Bigatton por sus colores, literalmente desaparecieron de la superficie del agua. Clavada de por medio, comencé a recoger multifilamento ya sabiendo que se trataría de alguna especie de piel y no me equivoqué, en la segunda boya asomó fuera del agua un pati de unos cuarenta centímetros que tomó el ofrecimiento de las mojarras vivas en mi anzuelo. Motor en marcha nuevamente y siguiendo aguas abajo crucé por El Doradito y retomé el Guazú hasta la boya 167, la que por cierto no está más en su lugar hace bastantes meses de esto, no sé por cuál motivo se encuentra en la costa contra los juncales. Realmente un peligro ya que deja de cumplir con su función, que es entre otras cosas, la de alertar de la baja profundidad que hay en la zona. Acondicioné las carnadas y equipos y me largué en una nueva gareteada hasta la boca del Paraná Bravo, aquí ni bien tocaron las boyas el agua obtuve un pique que nuevamente fue para este tipo de paticitos con aletas negras de no más de unos diez a doce centímetros. Pique y captura esta que se reiteró por lo menos un par de veces más, sumándose algunos piques en los cuales simplemente las mojarras salían mutiladas cortadas por la mitad, sin dudas por algún depredador tipo dientudo, chafalote o tal vez piraña chica. No olvidemos que la temperatura del agua en el día que realicé este relevamiento realmente era de entre los 18 y 27 grados promediando el mediodía. Terminada esta gareteada sin mayores resultados puse proa hasta el juncal largo del Paraná Bravo frente al Alférez Nelson Page, reacondicioné nuevamente las carnadas y líneas al agua. En esta zona también la deriva o gareteada era un lujo en cuanto a la velocidad y dirección de la embarcación, además ya había un leve viento del sector noreste que irisaba levemente el agua. El primer pique recibido en esta zona repitió la captura de un patiecito de aletas negras, ya casi llegando al final de la gareteada en las inmediaciones del arroyo las piedras "Las Criollitas" desaparecieron del agua por completo repitiéndose la captura de un pati de unos treinta y cinco a cuarenta centímetros. En esta oportunidad las que me desaparecieron de flor de agua fueron las boyas cometas, nuevamente clavé con firmeza la pieza y llegando las boyas abajo del agua hasta la embarcación asomó fuera del agua la figura de un gran bagre amarillo. Terminada esta gareteada entonces en la boca del Arroyo Las Piedras y ya pasado el mediodía decidí realizar un último intento, para lo cual navegué unos minutos hasta unos mil metros aguas arriba de la boca del Gutiérrez siempre sobre margen izquierda, líneas al agua nueva gareteada y como único resultado antes de terminar esta deriva fue nuevamente la respuesta y captura de un lindo pati que promedió también unos cuarenta centímetros. Si bien es cierto que recién se están dando los pejerreyes por el Río de la Plata a la altura de Berisso y Ensenada, así como también se han dado las primeras capturas en la zona de la Isla Juncal y Juncalito con días de más o menos capturas, además de en el Río Uruguay a la altura del kilómetro cero y puerto de Nueva Palmira, prevaleciendo más la calidad a la cantidad, valía la pena realizar este relevamiento aunque tuviera todo en contra para la pesca del pejerrey en nuestra zona. Por estos días las temperaturas ambientes han descendido un poco debido al viento del sector Sur y si tuviéramos la suerte de que el agua se mantuviera un poco alta y estable, sumado a que decantara un poco el barro en suspensión que tiene, aunque para esto sería necesario un par de heladas, ahí creo estaría el río en condiciones para realizar un nuevo intento con esta especie que nos apasiona tanto a todos los pescadores. En nuestro programa televisivo Nº 878 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en esta nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Con aguas con temperaturas altas continúan muy activos los mandubíes.



Semanario del Pescador:

En busca de los primeros pejerreyes

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar