Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/may/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 06/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

6 de Mayo de 2021 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

6 de Mayo de 2021







RIVER, POR LA COPA En la jornada que cierra la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River Plate se medirá hoy frente a Independiente Santa Fe de Bogotá desde las 21.00 en Paraguay, a donde se mudó el encuentro dada la grave situación que se vive en Colombia. Por ello, también en tierras guaraníes se presentará hoy Argentinos Juniors, que enfrentará como visitante a Atlético Nacional de Medellín desde las 19.00



EMPATÓ RACING Con el campanense Leonardo Sigali como titular, Racing igualó anoche 0-0 como local frente a San Pablo y cerró la primera rueda del Grupo E en la segunda ubicación con 5 puntos, dos menos que el conjunto brasileño, que suma 7. FESTEJÓ EN BRASIL Talleres de Córdoba obtuvo su primer triunfo en la Copa Sudamericana 2020 al vencer ayer 1-0 como visitante a Bragantino de Brasil. Así llegó a 4 puntos en el Grupo G y se ubicó como escolta de Emelec (6), que mañana se medirá con Deportes Tolima. Por su parte, Rosario Central (4 puntos) empató 1-1 como visitante ante Huachipato (5) por el Grupo A que hoy completará su jornada con el duelo que sostendrán San Lorenzo de Almagro (0) y 12 de Octubre de Paraguay (4) desde las 21.30. También hoy jugarán Lanús (visita a La Equidad de Colombia) y Arsenal (recibirá en Sarandí a Jorge Wilstermann de Bolivia) HABRÁ FINAL INGLESA La Champions League volverá a tener un campeón inglés: es que Chelsea derrotó ayer 2-0 a Real Madrid como local (3-1 el global) y se convirtió en el rival de Manchester City, que el martes había eliminado a Paris Saint Germain. Para el conjunto de Londres será su tercera final (fue campeón en 2012), mientras "los Ciudadanos" harán su debut en esta instancia. El partido se disputará el 29 de mayo en Estambul. EUROPA LEAGUE Hoy se conocerá a los dos finalistas del segundo certamen continental de Europa, en el que también podría darse una final inglesa. Por un lado, Manchester United visitará a Roma con la ventaja 6-2 que consiguió como local en la ida. Y por el otro, Arsenal recibirá a Villarreal con el objetivo de revertir la derrota 2-1 sufrida en España. LUCA VILDOZA A LA NBA Ayer se confirmó que el marplatense Luca Vildoza (25 años) se incorporará próximamente a los New York Knicks, una de las franquicias históricas de la NBA. El base argentino deja Baskonia tras acordar su cláusula de rescisión y, una vez que complete diferentes trámites (que incluyen los relacionados al protocolo Covid), se sumará al equipo de la Gran Manzana, aunque no tendría participación en esta temporada que está llegando ya a los playoffs. Su contrato sería por 4 años, aunque solo el primero estaría garantizado y los restantes serían con opción de corte para los Knicks. EL PEQUE NO; DELBO SÍ Debut y despedida para Diego Schwartzman en el Masters 1000 de Madrid: el Peque perdió 2-6, 6-4 y 6-1 con el sorprendente ruso Aslan Karatsev en la segunda ronda del certamen. En cambio, después de haber superado la qualy, Federico Delbonis logró avanzar a los Octavos de Final tras vencer ayer 7-6 y 6-3 al español Albert Ramos Viñolas. Por ello, hoy jugará frente al italiano Matteo Berrettini por un lugar en los Cuartos de Final. En tanto, en el Challenger de Biella hubo triplete argentino: ayer ganaron Leonardo Mayer, Andrea Collarini y Guido Andreozzi, quienes hoy buscarán su pase a las semifinales frente al francés Alexandre Muller, el italiano Federico Gaio y el británico Jay Clarke, respectivamente.

Breves: Deportivas

6 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar