» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. El HCD aprobó la Rendición de Cuentas del 2020







Con 11 votos a favor y 8 en contra, el Honorable Concejo Deliberante dio luz verde a la ejecución presupuestaria del año pasado y a la ordenanza complementaria sobre compensación de partidas. Entre otros cuestionamientos, la oposición denunció la falta de acceso a la información disponible y la contratación de un ex agente de los servicios de inteligencia del Estado. En una sesión especial, ayer por la tarde, el Honorable Concejo Deliberante (HCD), aprobó la rendición de cuentas de la administración del Departamento Ejecutivo y Deliberativo durante el ejercicio 2020. Así, tras más de dos horas de debates, el cuerpo legislativo aprobó los gastos presupuestarios de las distintas secretarías del Municipio y del HCD por 11 votos a favor de la bancada de Juntos por el Cambio a 8 en contra de los bloques UV Calixto Dellepiane y PJ Frente de Todos (con la ausencia de Stella M. Giroldi). El bloque oficialista defendió la rendición de cuentas principalmente en boca de Carlos Cazador, quien fue secundado por Karina Sala y Ángela Medina. Dieron cuenta de todo el trabajo e inversión que representó para el Municipio afrontar la pandemia por el Covid-19 y los recursos que se utilizaron en este marco, destacándose "el manejo ejemplar del presupuesto" y se celebrando "el gran superávit" con el que se cerró el 2020, algo que "hacía muchos años no sucedía de esa manera". Por la oposición se expresaron Cantlon y Twyford por la UV Calixto Dellepiane, y Calle, Carrizo, Colella, y Trujillo por el PJ - Frente de Todos. En general plantearon la falta de información disponible, la sub ejecución de partidas de manera intencional, el manejo discrecional de fondos durante el período de aislamiento del año pasado, entre otras cuestiones. Sorpresivamente también denunciaron la contratación de un ex agente de los servicios de inteligencia del Estado. En ese sentido, la presidenta del bloque PJ Frente de Todos, Soledad Calle, propuso una moción para formar una comisión especial de concejales para investigar la contratación, la cual fue votada y no prosperó. Finalizada la sesión especial, y tras un receso de 10 minutos, dio inicio la primera sesión ordinaria del mes de mayo que contó con nueve expedientes impulsados por los distintos bloques políticos, de los cuales se trataron dos Sobre Tablas. No fueron aprobados y se elevaron a sus respectivas comisiones de trabajo. Por otra parte, se abordaron y aprobaron los 24 proyectos pertenecientes a los despachos de comisión del orden del día, entre ellos, se destacan dos del bloque Juntos por el Cambio. Se trata de una ordenanza que establece condiciones para que los propietarios de inmuebles dentro del ejido urbano que contribuyan al cuidado y protección del ambiente mediante forestación de los frentes de su propiedad. Asimismo, se aprobó una resolución que le solicita al Ministerio de Salud bonaerense que se prioricen a todos los Héroes de Malvinas de Campana en el plan de vacunación contra el Covid-19. En este marco, los ediles también sancionaron como parte de todo el cuerpo del HCD una Ordenanza que adhiere a las Leyes 15.205 y 15.198 para la concientización, prevención y erradicación del grooming y de promoción de la Línea 102 de prevención y contención del grooming, respectivamente.

Entre otros cuestionamientos, la oposición denunció la falta de acceso a la información disponible y la contratación de un ex agente de los servicios de inteligencia del Estado.





Soledad Calle pidió formar una comisión especial para investigar la contratación de un ex agente de inteligencia, pero la moción no prosperó.





Carlos Cazador fue el principal vocero del oficialismo.





Alexis Twyford abrió el debate por la rendición de cuentas 2020.

#Ahora Comenzó la sesión especial en el HCD donde se trata la Rendición de Cuentas 2020. Twyford es el primer orador. Seguí la transmisión https://t.co/SkoKhFA4fq pic.twitter.com/6jGyQEa7FS — Magui Felizia (@mawifelizia) May 6, 2021 Desde las 13:00 seguí en vivo la Sesión Especial del día de la fecha ????https://t.co/HSUnEmu1s2 — HCD Campana (@HCDCampana) May 6, 2021 Sesión Ordinaria, 6 de Mayo de 2021. https://t.co/9qYHmw9Tk6 vía @YouTube — HCD Campana (@HCDCampana) May 6, 2021

El HCD aprobó la Rendición de Cuentas del 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar