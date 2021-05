» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Voraz incendio en el barrio Villanueva







Una pareja y sus 4 hijos perdieron todo este jueves por la madrugada. Se reciben donaciones al 3489 526319. El fuego se desató en una de las habitaciones de la vivienda de O´Higgins y San Martín a partir de un desperfecto eléctrico. Eran pasadas las 3 de la mañana, y al poco tiempo llegaron los Bomberos Voluntarios. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron todo. Dejaron a la pareja y sus 4 hijos de 4, 10, 13 y 15 sin nada de nada. De hecho, todo lo que quedó en pie de la vivienda, deberá demolerse por los daños estructurales generados por el calor y el fuego. Para enviar donaciones, los interesados pueden comunicarse al 3489 526319.





#Ahora ?? incendio de vivienda en O'Higgins y San Martín, barrio Villanueva. Aparentemente no estaban los propietarios. El fuego consumió todo. Bomberos voluntarios, móviles ?? 48 y ?? 41, dos móviles de Comando Patrulla ??. Luego arribó un móvil de ?? SAME pic.twitter.com/1S4nNE4v3E — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2021 #ALaComunidad para colaborar con la familia damnificada por el incendio de vivienda, O'Higgins y San Martín #Campana pueden comunicarse al 3489526319. Materiales de construcción, materiales eléctricos, muebles, electrodomésticos, etc. Mas info en la edición de #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/W8uYs7kZqU — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2021

Voraz incendio en el barrio Villanueva

