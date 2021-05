En Nueva Zelanda, un campanense completó el desafío Everesting

“Me pasaron muchas sensaciones por el cuerpo. Una mezcla de alegría, adrenalina, dolor y asombro por lo que había conseguido”, contó Luca en diálogo con La Auténtica Defensa.

Luca Ahumada Percoco emigró para probar suerte en el país oceánico y, allí, se convirtió en el primer argentino registrado en completar el desafío de escalada más difícil del mundo: hacer 8.848 metros de ascenso en un día. Lo concretó tras 21 horas de esfuerzo. "Me pasaron muchas sensaciones por el cuerpo. Una mezcla de alegría, adrenalina, dolor y asombro por lo que había conseguido", contó en diálogo con La Auténtica Defensa. A sus 27 años, el campanense Luca Ahumada Percoco se convirtió en el primer argentino registrado en completar con éxito el desafío "Everesting", el cual consiste en elegir una colina y subirla y bajarla tantas veces como sea necesario para alcanzar los 8.848 metros que tiene el Everest (el pico más alto del mundo). Todo en un solo día. Además, el oriundo de nuestra ciudad resultó también el primer extranjero en concretarlo en Nueva Zelanda, donde reside actualmente. El lugar elegido por Luca para intentar esta hazaña fue el Mont Maunganui de la ciudad de Tauranga, a apenas siete kilómetros de donde vive desde hace un año, tras emigrar de nuestro país. "Es un lugar hermoso, viene gente de todas partes para subirlo y la vista es espectacular", cuenta. Su acercamiento al desafío Everesting comenzó buceando en la web. Primero encontró un grupo llamado "Wild Things" (cosas salvajes) que reunía a corredores de montañas; y luego llegó a la página oficial, Everesting.com. Una vez decidido a realizar el reto en el Mont Maunganui, Luca se preparó durante varios meses hasta llegar a la fecha indicada. Empezó a trabajar los músculos en el gimnasio y antes de concretar los 40 ascensos que necesitaba hacer en solo un día, subió 114 veces al monte en poco más de un mes. "Es una tarea muy exigente para el cuerpo hacer algo de este tipo. Sabía que tenía que prepararme fuerte", resalta el campanense. "Ya estaba acostumbrado a las sensaciones que uno puede tener cuando se exige, sabía lo que me podía pasar. Así más allá de alguna sorpresa, lo que sucedió estuvo dentro de lo planeado", agrega. El 25 de abril fue el día que Luca completó el desafío. Comenzó a la 1.00 de la madrugada y culminó a las 22 horas de ese mismo domingo. Lo hizo con tan solo 45 minutos de sueño. Hubo lluvia, oscuridad y sol a lo largo del recorrido. Tardó 21 horas, recorrió 102 kilómetros, gastó 13 mil calorías aproximadamente y necesitó 40 ascensos para cumplir con la distancia requerida (8.848 metros). "Al tocar la cumbre me pasaron muchas sensaciones por el cuerpo. Una mezcla de alegría, adrenalina, dolor y asombro por lo que había conseguido", reveló tras la hazaña, la cual completó sin asistencia: "Hay dos maneras de hacer el Everesting. Una es subir y bajar sin asistencia y la otra es subir y que alguien te asista en la bajada con bicicleta o auto, porque técnicamente lo único que cuenta es cuántos metros para arriba hacés", detalla. Luca sí contó con mucho acompañamiento de amigos y neozelandeses que se iban enterando del reto: "Se acercaron para brindarme aliento y alguno que otro me acercó comida también". Durante la charla con LAD, el joven reveló que extraña "familia y amigos", que trabaja como paisajista y que en sus tiempos libres disfruta de hacer deporte. Corre todos los miércoles con un grupo de corredores de una marca deportiva, algo que también hacía en nuestra ciudad: "Extraño recorrer Campana. Allá quizás salía a caminar sin ningún destino en concreto". Para Luca, el Everesting fue "el desafío deportivo físico más grande" de su vida. "Por ahora", aclara, antes de explicarse: "Quizás muchos digan que soy medio loco, pero desde chico soy una persona a la que le gusta empujar al límite, que siempre va para adelante. Necesito de este tipo de desafíos por delante para motivarme. A veces asusta, estresa, pero me gustan". Por eso, en su horizonte asoma participar de "una ultramaratón" Por lo pronto, el campanense se convirtió ni más ni menos que en una de las 397 personas que pudo realizar con éxito el desafío Everesting. "Si tuviera que aconsejar a alguien le diría que se informe mucho, que lo abarque con cuidado, porque si bien la idea es una locura, si uno la prepara a esa locura, se hace más razonable. También sirve encontrar gente que lo haya hecho", recomienda a los interesados sobre esta prueba que lo marcó al extremo.

EL 25 DE ABRIL, LUEGO DE 21 HORAS DE ESFUERZO, LUCA TERMINÓ CON ÉXITO EL DESAFÍO EN EL MONT MAUNGANUI DE LA CIUDAD DE TAURANGA. ORGULLO FAMILIAR "Te preparaste como nunca, física y mentalmente, tal cual tu modo de vivir: metódico, paciente y seguro del reto que estabas por realizar. Tu madre, hermana, yo y toda la familia estamos orgullosos y felices de tus logros", lo resaltó su padre en un posteo de Facebook. "Soñamos todos los días con el reencuentro hijo querido, te amamos hasta el infinito y ahora esperamos cuál será el nuevo desafío que vas a intentar romper. Nos alivia y tranquiliza verte cumplir tus sueños, tan seguro de lo que querés para tu vida. Seguimos tan orgullosos de vos como siempre. Estamos esperando y contando los días para que cuando sea el momento, podamos fundirnos en un enorme abrazo y darte todos los mimos que venimos acumulando durante tu ausencia", agregó.

En Nueva Zelanda, un campanense completó el desafío Everesting

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar