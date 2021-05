» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna acompaña a la cultura local







El referente del Frente de Todos Campana visitó el emprendimiento Rancho Viejo de "Jani" Rodríguez con quien trabajó en conjunto para que el espacio cultural sea parte del Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia y así recibir apoyo económico para sostenerse en la pandemia. Durante el año 2020 el equipo de Alejo Sarna trabajó junto a la Subsecretaría de Promoción Sociocultural de la provincia de Buenos Aires a cargo de Lorena Riesgo para que instituciones turísticas y culturales de Campana puedan ser parte del catálogo turístico y cultural de la Provincia. Los emprendimientos que integran ese catálogo forman parte de las políticas gubernamentales de promoción e incentivo a la actividad turística y cultural, y durante la pandemia recibieron asistencia económica. Una de las instituciones con que se trabajó esta inscripción es con "Rancho Viejo" de Jani Rodríguez, que es un espacio tradicional de Campana que se inscribió en el registro y pudo recibir la asistencia económica para la reactivación del sector. Rancho Viejo es un lugar muy especial. Funciona desde el año 1995 y de a poco se fue armando. Su propietario fue juntando muchos artículos antiguos de colección, transformándolo en un lugar único no solo en la ciudad sino en la zona por la cantidad de cosas de este estilo con que cuenta. Allí se hacen peñas y encuentros musicales, y las familias pueden pasar allí un rato agradable, pero durante la pandemia su actividad se vio fuertemente afectada. Rodríguez comentó que para él y su emprendimiento es muy importante formar parte del catálogo provincial, y haber recibido la asistencia económica en este momento, lo que le permitió hacer distintas mejoras en el lugar. Además, dijo que esta política provincial a la que pudo acceder gracias al trabajo conjunto con Alejo Sarna lo sintió como un reconocimiento a sus años de trayectoria con Rancho Viejo. Por su parte, Alejo Sarna felicitó a "Jani" por todo el esfuerzo, la pasión y la emoción que le pone a este espacio cultural de Campana, que está ubicado en la calle Dasso del barrio La Esperanza. El dirigente peronista señaló también que "para nosotros es fundamental cuidar los espacios como Rancho Viejo, porque entendemos que allí radica mucho de lo rico que tiene la ciudad en materia cultural, musical y artística". "Desde nuestro punto de vista es clave que estos espacios puedan seguir funcionando a pesar de la pandemia, y para ello el acompañamiento del estado provincial ha sido determinante, en ese sentido lo que pedimos es que haya un estado municipal que también acompañe, y eso hoy no sucede" concluyó Sarna.

Alejo Sarna y Jani Rodríguez en Rancho Viejo.

¿Conocen el espacio cultural "Rancho Viejo"?



Es un lugar muy lindo que "Jani", su dueño, decoró con muchas piezas antiguas y de colección, y en donde se hacen peñas y encuentros musicales. pic.twitter.com/eWV6uPZEaF — Alejo (@alejosarnaok) May 4, 2021

