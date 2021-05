» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Pfizer rechaza suspender las patentes de vacunas contra el Covid-19







Junto con BioNtech argumentan que "si ninguno de los requisitos se cumple, la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna no pueden ser garantizados por el fabricante o el inventor". El director general de Pfizer, Albert Bourla, anunció estar en contra del levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el coronavirus, que apoyó ayer el presidente norteamericano, Joe Biden. Bourla afirmó en una entrevista que su empresa, que junto a la farmacéutica alemana BioNTech desarrolló la vacuna, no está "para nada" de acuerdo con el llamado del gobierno de Estados Unidos de suspender las patentes que protegen al inmunizante contra el coronavirus. Coincidió su socio alemán. "Las patentes no son el factor limitante para la producción o el suministro de nuestra vacuna. No incrementarán la producción global ni el suministro de las dosis a corto plazo", sentenció el laboratorio BioNTech. "Si ninguno de los requisitos se cumple, la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna no pueden ser garantizados por el fabricante o el inventor. Y eso puede poner en riesgo la salud de los vacunados", agregó la empresa. El laboratorio teme que si las "importantes y escasas materias primas" no son utilizadas correctamente, se podría generar el efecto contrario que llevaría a producir menos vacunas. Si bien el objetivo de esta propuesta es lograr aumentar la velocidad de producción del fármaco, la empresa alemana advirtió que "los expertos ya señalaron que la instalación y la validación de los nuevos sitios de producción toman por lo general un año". Los anuncios suponen un táctico rechazo al llamado de Estados Unidos a liberar la protección de las patentes de las vacunas. La Casa Blanca comunicó ayer la iniciativa, cuyo fin es exentar de propiedad intelectual a las vacunas contra el Covid-19 para aumentar la producción y acelerar la lucha frente a la pandemia a escala global.

