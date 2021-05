» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Recordemos a Evita como se lo merece

Hoy se cumplen 102 años del nacimiento de María Eva Duarte de Perón. Evita. ¿Qué se puede decir de ella que no se haya dicho? Sólo espero que las nuevas generaciones comprendan su estatura, el significado de esa mujer para los más humildes quienes por primera vez dejaban de ser habitantes para pasar a ser ciudadanos... ni hablar de las mujeres que incluso accedimos a votar, y a los primeros puestos electivos. Pero después de todo aquello, de tanta agua que corrió bajo el puente, e incluso tanta sangre derramada, me pregunto qué diría, qué haría Evita si viera dónde estamos hoy. Me la imagino con la voz quebrada, dolida, preguntándose qué nos pasó... y con ganas de agarrar del cuello a más de uno. Hoy, es el cumpleaños de Evita. Invito a todos aquellos que se dicen peronistas, a mis compañeros y compañeras, a hacer bastante más que recordarla: prometamos y concretemos una acción solidaria y militante en honor a ella. Y por sobre todo, pidamos por la unidad del Partido Justicialista en Campana, por honor a la causa y porque es el gesto que nuestros vecinos, peronistas y no, están esperando de nosotros. La unidad genuina, militante y superadora, es el único camino posible para recuperar las riendas de nuestra amada ciudad.

