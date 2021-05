» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Por primera vez desde 2015, durante un mes entero no hubo secuestros extorsivos







Se trata de un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que también contabilizó 40 secuestros extorsivos en cuarentena, de los cuales 27 casos ocurrieron en el Conurbano Bonaerense, ocho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los cinco restantes en el interior del país. (Por InfoGEI) - De acuerdo a los datos aportados por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), en abril pasado no se registró ningún secuestro extorsivo en todo el país. Según información de la mencionada Fiscalía es la primera vez que no se producen casos en todo un mes desde 2015, cuando comenzaron a recopilar la información de este tipo de delitos. En marzo último, la misma UFESE indicó que durante el primer trimestre de 2021 se llevaban contabilizados nueve casos, cuando en el mismo período de 2020 hubo 16. Respecto de abril, el informe señaló que solo hubo dos casos reportados por "incompetencia" por hechos ocurridos con anterioridad del período: uno de enero en jurisdicción de la Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora y el otro de junio de 2020 de la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán. A su vez, el mes pasado, la UFESE prestó 60 colaboraciones a fiscalías federales de Lomas de Zamora, Morón, Hurlingham y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el último informe mensual difundido por la unidad, hubo cinco secuestros en enero, uno solo en febrero y tres en marzo de este año. El reporte de la UFESE, reveló que en lo que va de 2021 se registró el promedio mensual de secuestros más bajo de los últimos seis años (2,21), cuando en 2020 fue de 4,08 y la cifra más alta fue en 2015, cuando llegó a haber 24,5 delitos de este tipo cada 30 días. Asimismo, el informe contabilizó 40 secuestros extorsivos en cuarentena, de los cuales 27 casos ocurrieron en el Conurbano Bonaerense, ocho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los cinco restantes en el interior del país.



Por primera vez desde 2015, durante un mes entero no hubo secuestros extorsivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar