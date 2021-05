Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Semilla, florecimiento, crecimiento, maduración, concreción, nacimiento de las potencialidades, rompimiento de estructuras y mandatos. Energía creativa y política. Fertilidad. Hoy comienza la secuencia de 13 días que lidera la Semilla potenciada por 10 portales cósmicos. DÍA 286 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 6 - LIMI - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 6TO DÍA DE LA SEMANA ROJA, EL CONOCIMIENTO INICIA LA VISIÓN. HRUM (MANTRA) - LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 144 - SEMILLA 1 - autoguia. Son trece días fuertes, lo que lo hace así, es que dentro de esta Trecena entran los 10 portales cósmicos, que todo lo potencia por 13. La Semilla es también un sello muy político al igual que la Estrella, estos días puede estar la política, muy en el tapete, y muy álgida. ¡Trecena Políticamente potenciada!! La Semilla nos va a ayudar a dar en el blanco, nos ayuda a dar nacimiento a nuestras potencialidades, a liberarnos de las estructuras familiares y/o sociales, que nos fueron impuestas. Energía creativa, ideal para aportarnos nuevas ideas. Expresiva, expansiva. Espontanea, energía que ayuda a inspirar confianza. Ambiciosa, buscavidas. La Tierra como energía oculta, que si la podemos incorporar, nos ayudará a poner orden en nuestras ideas, y proyectos, para poder avanzar Energía de gran potencial dispuesto para las grandes causas. Día buenísimo para estar en contacto con la Tierra. Podemos estar críticos y agresivos si no encauzamos bien la Energía. Sembrar nuestras semillas, atinar, plantar la Semilla en el surco justo para que nazca lo que queremos cosechar. Limpiar los vínculos y dejar de arrastrar relaciones que ya no nos hacen bien. En estos días sería buenísimo no salirse del eje y estar en sintonía, para nuestro bienestar. La Semilla nos invita a romper todas las estructuras familiares y /o sociales que nos pesan nos asfixian, nos oprimen, ayuda a liberarse de esas relaciones o vínculos complejos que ya no van más. Trecena muy prometedora para que puedas lograrlo, todo está perfectamente potenciado para que así suceda. La Semilla al estar en el Tono 1, es autoguia, entonces se guía sola, aprende a prueba y error. Aprovechemos ese aprendizaje para crecer. Buena jornada y buena Trecena para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Semilla 1 - Energía de 07/05/2021 - Onda Encantada de la Semilla

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar