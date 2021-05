» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

7 de Mayo de 2021







FACU TODO TERRENO En una nueva jornada de la NBA y a pesar de seguir acumulando lesionados en el perímetro, Denver Nuggets superó el miércoles 113-97 a New York Knicks con un gran aporte de Facundo Campazzo, quien sumó en todos los rubros estadísticos y terminó con 16 puntos, 9 rebotes, 5 robos, 4 asistencias y 2 tapas tras 32 minutos de juego. Con esta victoria, los Nuggets mejoraron su récord a 44-22 y se mantienen en la tercera posición de la Conferencia Oeste (ya están clasificados a playoffs). Esta noche se medirán ante Utah Jazz, que posee el mejor récord de la fase regular hasta el momento (48-18).



EL PRIMERO, DE QUIMSA En el inicio de la serie final de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa de Santiago del Estero superó 75-68 al vigente tetracampeón, San Lorenzo de Almagro. El goleador del ganador fue Franco Baralle (17 puntos; 3-6 en triples), mientras el máximo anotador del juego fue José Vildoza, quien sumó 21 unidades para el Ciclón. El segundo encuentro de esta serie se disputará el domingo por la mañana, nuevamente en el estadio de Obras Sanitarias. NO PUDO DELBONIS El argentino Federico Delbonis cayó 7-6 y 6-4 frente al italiano Matteo Berrettini y quedó eliminado en los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Madrid. El oriundo de Azul tuvo una gran semana y ayer, ante el N° 10 del mundo, desperdició una ventaja de 4-1 en el tiebreak del primer set. Los Cuartos de Final de este torneo tendrán los siguientes duelos: Rafael Nadal vs Alexander Zverev, Matteo Berrettini vs Christian Garin, Aleksandr Bublik vs Casper Ruud y Dominic Thiem vs John Isner.

Breves: Deportivas

7 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar