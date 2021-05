» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Copa Libertadores:

El Millonario igualó sin goles con Independiente Santa Fe y no pudo despegarse en el Grupo D. Por su parte, el Bicho logró su tercera victoria al superar 2-0 a Atlético Nacional. Anoche se cerró la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Y para River Plate fue una noche con sabor agridulce: a pesar de utilizar una formación con mayorías de suplentes, tuvo sus oportunidades para ganar, pero no pudo ante Independiente Santa Fe de Bogotá. Así, el duelo disputado en Paraguay terminó 0-0 y, ahora, el Millonario suma 5 puntos al igual que Fluminense, con el que comparte la cima del Grupo D que también integran Independiente Santa Fe (2) y Junior de Barranquilla (2), equipo al que visitará el próximo miércoles. Por su parte, Argentinos Juniors cerró una primera rueda ideal: anoche venció 2-0 como visitante a Atlético Nacional con un doblete de Gabriel Ávalos y cosechó su tercera victoria en tres presentaciones. De esta manera, el Bicho es el único equipo argentino con puntaje ideal (los otros son Palmeiras, Flamengo y Barcelona de Guayaquil) y lidera con margen el Grupo F. Incluso, en caso de vencer a Universidad Católica de Chile el próximo miércoles asegurará su pase a Octavos de Final. El panorama de los demás conjuntos de nuestro país en esta Copa Libertadores es el siguiente: -Defensa y Justicia: con 4 puntos comparte junto a Independiente del Valle el segundo puesto del Grupo A que lidera Palmeiras. El próximo martes visita a Universitario de Perú. -Boca Juniors: está segundo en el Grupo C con 6 puntos, tres menos que Barcelona de Ecuador (9) y tres más que Santos (3), equipo al que visitará el próximo martes. Los brasileños golearon 5-0 a The Strongest el pasado martes. -Racing Club: con 5 puntos es escolta de San Pablo (7) en el Grupo E. El próximo martes, La Academia se medirá con Sporting Cristal en Perú, sabiendo que un triunfo lo dejaría a las puertas de la clasificación. -Vélez Sarsfield: con 3 puntos marcha tercero en el Grupo G por detrás de Flamengo (9) y Liga de Quito (4), ante el que jugará un partido clave el próximo jueves en Liniers.



