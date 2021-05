» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 07/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

ADIÓS TIMOTEO Carlos Timoteo Griguol falleció ayer a los 86 años, mientras se encontraba internado producto de una neumonía agravada por Covid (además, padecía Alzheimer). La noticia impactó en el fútbol argentino, donde construyó una brillante carrera como entrenador, destacándose sus pasos por Rosario Central, Ferro Carril Oeste y Gimnasia de La Plata. Además, también dirigió en River Plate, Kimberley de Mar del Plata, Unión de Santa Fe, Tecos de Guadalajara (México) y Real Betis (España). Días atrás, también había fallecido otra gran figura del fútbol de nuestro país: el tucumano José Rafael Albrecht (79 años; también positivo de Covid), quien brillara como defensor en San Lorenzo de Almagro y la Selección Argentina.



TODAVÍA EN ECUADOR El arquero Esteban Andrada todavía se encuentra en Guayaquil, Ecuador, a donde llegó el lunes junto a la delegación de Boca Juniors. Sin embargo, al arribar a dicha ciudad fue notificado que había sido positivo de coronavirus, por lo que fue aislado en el hotel Hilton Colón, en el que deberá permanecer hasta superar la enfermedad para poder regresar al país, que actualmente no admite el ingreso de personas Covid positivo. "Estoy bien y asintomático", explicó el guardameta, quien aseguró que atraviesa una situación "shockeante y de mucha incertidumbre". ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS La Selección Argentina ya tiene confirmados sus próximos dos compromisos por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022: el jueves 3 de junio recibirá a Chile en Santiago del Estero mientras el martes 8 visitará a Colombia en Barranquilla. Luego, el domingo 13, el combinado de Lionel Scaloni comenzará su participación en la Copa América recibiendo a Chile en el estadio Monumental. GRAVE DENUNCIA Un grupo de jugadoras argentinas denunciaron a un entrenador contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por acoso sexual. La demanda colectiva y la evidencia presentada han desencadenado el inicio de una investigación por hechos calificados como "maltrato a menores" e "inconducta sexual". UNITED VS VILLARREAL Ayer se definieron las semifinales de la Europa League, el segundo certamen en importancia del continente: Manchester United y Villarreal consiguieron los boletos para la final que se disputará el 26 de mayo, en el Arena Gdansk de Polonia. Los Diablos Rojos eliminaron a la Roma a pesar de caer ayer 3-2 en Italia: los dos goles del uruguayo Edinson Cavani le dieron mucha tranquilidad después del triunfo 6-2 conseguido en la ida. Por su parte, Villarreal igualó sin goles frente a Arsenal en Inglaterra y de esa manera defendió la victoria 2-1 que había logrado en España en la ida. PRIMERA C: SANCIONES Seis jugadores (tres por cada equipo) y los entrenadores de Berazategui y San Martín de Burzaco recibieron ayer sus respectivas sanciones por la batalla campal que estos dos conjuntos protagonizaron el pasado 23 de abril. Nahuel Benavente, de San Martín, se llevó el peor castigo: se fechas de suspensión por aplicar una "violenta patada voladora al utilero adversario". La 11ª fecha de la categoría comenzará esta tarde con el duelo que sostendrán Lamadrid y Atlas desde las 15.30 horas.

