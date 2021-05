27 años asistiendo a la comunidad

En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el socio voluntario Agustín Troncoso cuenta las acciones realizadas por Cruz Roja Campana durante la pandemia y sus actividades para este año.

Desde el año 1994, Cruz Roja Campana acompaña a los vecinos con diversas actividades. A través de charlas de Primeros Auxilios, capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y asistencia a la Ciudad y a Cruz Roja Argentina en distintas situaciones, la filial se ha mantenido presente a lo largo de los años. "Para nosotros traer una institución como Cruz Roja a Campana y poder seguir en la línea del tiempo es una alegría porque podemos llegar a más personas, asistirlas si tienen problemas, y ayudar a toda la Argentina ante una emergencia nacional o local" manifestó Agustín Troncoso.

El socio voluntario integra la filial hace 10 años: "Ver la sonrisa de agradecimiento de niños y adultos te llena el corazón, te da energía de acá a 2 millones de años. Eso es lo más lindo del voluntariado". Actualmente la Comisión Directiva está integrada por Walter Saldivia (presidente), Luciana Mindel (secretaria), Valeria Mitchel Donoso (tesorera) y Marcos Buet (delegado y vocal titular).

La pandemia presentó muchos desafíos para la filial que tuvo que capacitar a los voluntarios en bioseguridad y hacer que aquellos que pertenecían a grupos de riesgo continuaran ayudando desde sus hogares: "Estuvimos capacitándonos y viendo la problemática y las dudas que habían en la ciudad para poder brindarle la información y la asistencia que necesitaba" comenta Troncoso.

Así, atendieron a los pacientes aislados en el Hotel Siderca y en la sede del Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo del Obispado de Zárate-Campana; brindaron asistencia y apoyo psicosocial a las Fuerzas Públicas de los puntos de acceso y control a la ciudad; y crearon una línea de pedidos y una línea de información. Algo que destaca Troncoso es la comunicación permanente con el Municipio, Bomberos, Defensa Civil, K-9 y otras organizaciones. Cabe agregar que, actualmente, los voluntarios que son grupo de riesgo sólo pueden colaborar en determinadas actividades.

Por otra parte, el voluntariado de tejedoras ayuda a las madres de los recién nacidos del Hospital San José con ajuares y mantitas: "Las voluntarias tejen todo el año para que, antes de que empiece el frío, los recién nacidos tengan sus mantitas y sus ajuares". Aquellos interesados en colaborar con las tejedoras pueden donar lana o dinero a través del CBU de la filial o acercándose a su sede ubicada en la calle Rawson 344.

Además, como en cualquier filial de Cruz Roja, los interesados en sumarse pueden hacerlo como voluntario, socio (colaboran con dinero para mantener la filial) y socio voluntario (colabora con dinero y presta servicio a la filial): "A partir de los 16 años te podés acercar a la filial o mandarnos un mensaje por redes sociales".

En lo que respecta a las actividades para este año, el socio voluntario informa que el sábado 15 de mayo van a comenzar con Medios de vida, programa que ayuda a las personas a insertarse en el mundo laboral: "Fuimos casa por casa en los barrios Las Praderas y Villanueva preguntando de qué trabajaban antes de la pandemia y cómo lo están haciendo ahora. Vamos a empezar a capacitar en varios oficios" y agrega "nosotros brindamos los 3 meses de ayuda alimentaria y vamos a brindar los talleres de Primeros Auxilios". A su vez, seleccionarán actividades del proyecto nacional "Argentina se recupera" para realizar a lo largo del año.

"Tenemos que cuidarnos entre todos para salir adelante. Si no lo hacemos y no pensamos en el otro no vamos a poder salir nunca de esta situación" concluyó Troncoso.