Recuerdan a los vecinos respetar las condiciones sobre la disposición de residuos y montículos

A través de la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio, se solicita a la comunidad cumplir con las normativas vigentes para mantener la limpieza y el orden en la ciudad. También recordaron que está prohibida la poda o tala de árboles sin previa autorización. La Subdirección de Higiene Urbana -dependiente de la Secretaría de Obras, Planeamiento e Ingeniería Urbana del Municipio- solicita a la comunidad respetar las condiciones sobre la disposición de los residuos domiciliarios y de los montículos. En este sentido, recordaron que sigue vigente la Ordenanza Municipal Nº 4869/06, que prohíbe arrojar la basura o cualquier desecho en la vía pública y obliga a los frentistas a poseer un canasto para tal fin. Además, determina que los residuos deben estar dispuestos en bolsas herméticas destinadas para tal fin, los cuales deben ser colocados en los cestos de residuos domiciliarios en el horario indicado para su zona, evitando así que en caso de lluvia éstos terminen dentro de los desagües y bocas de tormentas. Al igual que los restos de cortes de pasto, hojas y montículos deben también estar embolsados y no ser colocados en la vía pública. Se solicita además embolsar el producido del barrido de veredas no arrojando hojas y residuos a cordones. RECOLECCION DE RAMAS En otro orden, desde el Municipio, comunicaron que los vecinos deberán solicitar el servicio de la recolección de ramas a través del CeMAV. Se ingresarán al sistema aquellos pedidos cuyo volumen no supere el metro cúbico por frentista. Si el volumen fuese superior, se notificará sobre una multa. PERMISOS DE PODA En lo que refiere a los permisos de poda y extracción de árboles como también las solicitudes de poda, se tramitarán respetando el procedimiento vigente. Una vez otorgada la autorización para proceder a la poda, deberán contratar un podador autorizado y recolectar los restos de poda mediante la contratación de un volquete.





Recuerdan a los vecinos respetar las condiciones sobre la disposición de residuos y montículos

