Sala destacó la buena gestión del presupuesto del HCD durante el 2020

La concejal de Juntos por el Cambio celebró el superávit de más de $13 millones con el que cerraron los gastos presupuestarios del HCD durante el 2020. Durante la sesión especial, la concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala hizo mención a la rendición de cuentas del gasto de 2020 del Honorable Concejo Deliberante (HCD) destacando la buena gestión del presupuesto. En la actividad legislativa, la edil tomó la palabra para dar a conocer a sus pares y a los vecinos la forma en la que cerraron las cuentas del cuerpo deli-berativo del año pasado. "No puedo dejar de mencionar la buena administración y ejecución que llevó adelante esta presidencia, a cargo de Marina Casa-retto. Desde hace años no se ve que una rendición de gastos del HCD presente más de $13 millones de pesos de ahorro", sostuvo. También explicó que el presupuesto para el 2020 fue de $67.857.468,11 y que no sufrió ningún tipo de compensación, ni modificación de partida, como sucedió en otros ejercicios. El dinero se distribuyó en los distintos gastos que son contemplados dentro del cuerpo. Sin embargo, el monto total devengado fue de $54.834.003, por lo cual este Concejo Deliberante ahorró $13.023.464. "Esto deja ver claramente que la gestión de Casaretto en el HCD, ejecutó con responsabilidad el presupuesto asignado", dijo al tiempo que destacó: "Todos sabemos que el 2020 no fue un año fácil, producto de la pandemia provocada por el Covid-19, por lo que tuvimos que ir adaptándonos a esta realidad que hoy nos sigue golpeando". Por otra parte, remarcó que el cuerpo deliberativo siguió funcionando y mejorando día a día: "En momentos muy difíciles los empleados y funcionarios de este cuerpo y todo el plantel municipal cobramos en tiempo y forma, nunca se atrasó ni siquiera un día, tanto el sueldo como los aguinaldos". "Es un orgullo –añadió- pertenecer a uno de los pocos distritos que pudieron cumplir con cada uno de los trabajadores y con grandes esfuerzos pagó los sueldos en tiempo y forma. Esto no es casualidad, o buena fortuna, sino que es producto del incansable trabajo y compromiso del intendente Sebastián Abella". También afirmó que "en 2020 se vio un cambio significativo en la cotidianidad de este HCD. Nunca faltaron insumos, y el personal de este cuerpo trabajó cómodo, con baños en condiciones y sin ninguna carencia". En este sentido, indicó que se realizaron trabajos de mantenimiento de luminarias tanto en pasillos como en el Salón Blanco y se puso en valor la Presidencia y la Secretaría del HCD, las cuales estaban en muy malas condiciones. También se mejoraron notablemente los servicios que se prestan para el funcionamiento de cada sesión, en lo que refiere a audio, grabación, fotografía, streaming, entre otros. Asimismo, se amplió la pauta publicitaria a más de 10 medios locales, utilizando un espíritu plural en la selección de los mismos, buscando que el HCD llegue a cada hogar de nuestra ciudad. "Como vemos se hizo mucho, cumpliendo con todas las obligaciones asumidas con los proveedores, con los servicios contratados, con los trabajadores y con cada integrante de este cuerpo", aseveró. "Esta rendición de cuentas demuestra con claridad la responsabilidad de esta presidencia en el manejo de los recursos asignados", finalizó Sala al felicitar a Casaretto por su "buena gestión" y solicitarle que "siga por este camino, mejorando el funcionamiento y las instalaciones de este HCD".

