Lo hicieron Fernanda Raverta y Andrés Larroque. El acuerdo, que también se irá firmando con el resto de las provincias, establece el desarrollo de estrategias de trabajo para la búsqueda activa y el acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y personas embarazadas. Con el objetivo de garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas, adolescentes, personas gestantes y población vulnerable a la Seguridad Social, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, firmaron ayer un convenio para la puesta en marcha de la Red Federal de Seguridad Social creada por la resolución 98/2021 de la ANSES. Al día de hoy ya se incorporaron 140.104 chicos y chicas de la Provincia a la asignación por hijo. Durante el acto, llevado a cabo en la sede central del organismo previsional, Raverta señaló: "Este convenio es un instrumento para la búsqueda activa de chicos y chicas que aún no cobran la asignación universal, pero que están en su derecho de hacerlo. Es importante pensar que cuando esas infancias no tienen la mirada del Estado, se encuentran en una situación de vulnerabilidad". Y agregó: "De esos chicos nos resta encontrar cerca de 500 mil en todo el país. Y un número importante de ellos viven en la Provincia de Buenos Aires. Hoy empezamos a ponerles números para después ponerles nombres". Por su parte, Larroque señaló: "Es una alegría estar trabajando en este convenio de colaboración para ir por aquellos más vulnerables, más postergados y más desprotegidos y desprotegidas. Hasta que nosotros podamos recomponer un modelo de producción y trabajo en la Argentina, golpeada por lo que han significado los cuatro años anteriores, nuestra tarea es lograr que ese tránsito sea lo menos traumático posible, por eso la Asignación Universal por Hijo hoy nos permite seguir generando mayores niveles de Justicia Social, enmarcada en un Estado inteligente, presente y, fundamentalmente, un Estado sensible". El acuerdo, que también se irá firmando con el resto de las provincias, establece el desarrollo de estrategias de trabajo para la búsqueda activa y el acompañamiento integral de niñas, niños, adolescentes y personas embarazadas. Este trabajo permitirá la proyección del Decreto 840/2020 firmado en octubre del año pasado por el Presidente Alberto Fernández, que garantiza la inclusión efectiva y permanente de estas poblaciones vulnerables al derecho a la Seguridad Social. Refuerzo de emergencia sanitaria en PBA En la reunión Raverta también informó que en la Provincia de Buenos Aires el Refuerzo de la AUH de 15.000 pesos ya alcanzó a más de 807.000 familias. Esto significa que 1,41 millones de niños, niñas y adolescentes de estas familias ya recibieron esta contención de parte del Estado.

