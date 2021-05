Mas de mil vecinos de Campana recordaron a Evita a 102 años de su nacimiento

Fue en una actividad organizada por el equipo del Frente de Todos Campana encabezado por el referente del peronismo local Alejo Sarna junto a Carlos Castillo, quienes con la militancia recorrieron la ciudad acercando a vecinos y vecinas un póster con la imagen de Eva Duarte. La publicación en las redes sociales tuvo un impacto inmediato. "Si querés el poster de #EvitaEterna, escribinos y te lo alcanzamos. Yo lo puse en la puerta de mi casa, y vos, ¿Dónde pondrías el tuyo?" Esto publicó ayer por la mañana Alejo Sarna, y los pedidos comenzaron a llegar uno tras otro. Todo el equipo del Frente de Todos que trabaja con Sarna y Castillo dedicó el día entero a repartir los posters por la ciudad, y en total se entregaron poco mas de 1000 unidades entre los vecinos y vecinas que lo solicitaron, muchos de los cuales enviaron su foto con el poster para ser publicada en las redes de Todos Campana. Al fin de la jornada el propio Sarna se mostró muy contento por el resultado de la actividad y destacó el gran cariño que la gente siente por Evita "que dejó una marca indeleble en el corazón de los argentinos por su amor incondicional y su trabajo incansable por los más desposeídos de la Patria". Carlos Castillo también destacó la figura de Evita, resaltando "su compromiso inclaudicable con los trabajadores y con los sectores que hasta la llegada de Perón, habían quedado siempre postergados". La figura de Eva Perón trascendió con los años las fronteras del peronismo y es hoy reconocida casi unánimemente como una de las mujeres más trascendentes de Latinoamérica por su férrea defensa de las causas populares, su amor inquebrantable por los que sufren, y el gran trabajo social y político que llevó adelante por la protección y reivindicación de los niños, los ancianos, los trabajadores y las mujeres.

