Rendición de cuentas: "Hay más de 263 millones de pesos de deuda con proveedores"

La oposición rechazó la presentación del Ejecutivo sobre su gestión presupuestaria del 2020. "La pandemia fue la excusa para que Abella abandone la ciudad. No invirtió un sólo peso municipal en obras, y los recursos que la Nación y la Provincia enviaron para las obras tampoco los utilizó" aseguraron Concejales del bloque PJ-Frente de Todos. Tras rechazar la rendición de cuentas del año pasado, discutida en sesión especial, Concejales del PJ-Frente de Todos expusieron que existiría un endeudamiento con proveedores municipales por unos 263 millones de pesos. "Abella endeudó a Campana en más de 260 millones de pesos porque no sabe administrarse con lo que tiene" coincidieron desde el bloque opositor, al tiempo que destacaron el esfuerzo de los contribuyentes durante un año muy difícil. "Queremos agradecer a nuestras vecinas y vecinos, a comerciantes y empresarios. Hubo una gran responsabilidad fiscal, tanto en el pago de la tasa de barrido y limpieza como en la de seguridad e higienes. Ambas tuvieron altos niveles de ingresos para el Municipio". Entre los varios puntos observados, estuvo la no ejecución de partidas destinadas a educación. "Tanto Abella Intendente como Abella Secretaria dicen que les importa la educación. Sin embargo, no utilizaron 140 millones de pesos que debían ser destinados a mejorar las escuelas y garantizar la conectividad de los alumnos y las alumnas. En cambio, los utilizaron para compensar un ejercicio repleto de deudas". Por último, cuestionaron fuertemente la gestión económica durante la pandemia, y pese al importante aporte fiscal que hicieran los contribuyentes. "Abella hizo economía con los recursos destinados a la salud. Casi 15 millones donados por Axion, 24 millones de la Tasa de Aporte a la Salud Pública, y más de 7 millones del Plan Sumar, no fueron ejecutados. Y ejecutar, significa hacer. Entonces, debemos pensar que no quisieron hacer, o no supieron qué hacer con ese dinero, pese a las múltiples necesidades que aparecen hoy en la comunidad". "Esta rendición de cuentas demostró que la pandemia fue la excusa para que Abella abandone la ciudad. No invirtió un sólo peso municipal en obras, y los recursos que la Nación y la Provincia enviaron para las obras, tampoco los utilizó. Ya sea por desconocimiento, por falta de voluntad, o porque el macrismo que representa lo obliga a atentar permanentemente contra sus vecinos y vecinas, y el destino de su propia ciudad" concluyeron desde el PJ-FdT.

Rendición de cuentas: "Hay más de 263 millones de pesos de deuda con proveedores"

