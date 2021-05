"Échame tierra y verás como florezco"

La envidia no siempre es material, a veces la gente siente celos por tu personalidad, tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y por tu carisma. Sean felices en silencio, la gente es muy envidiosa, quédate con las personas de ropa sencilla, corazón limpio y alma valiosa. No te dejes impresionar por el dinero, los grados académicos y las apariencias.

Debes impresionarte cuando veas integridad, generosidad, valores y humildad. Cuando nuestra sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor guardemos silencio. Cuando nuestra "crítica constructiva" es capaz de disminuir a alguien guardemos silencio, porque verdades sin simpatía (y sin amor) son conveniencias emocionales para satisfacer el ego. De todas maneras estamos ante una generación de gente emocionalmente débil donde todo debe ser suavizado, todo cae ofensivo incluida la verdad. Antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron porque muchos prefieren la anestesia antes que la cura definitiva. Aunque te hablen mal de alguien antes conocelo, evita caer en los prejuicios, no te guíes por resentidos y odiadores seriales, gente que no tiene paz porque no vive ni deja vivir.

Hipócritas que venden un modelo de familia conservadora ejemplar y tienen doble moral, infieles y cínicos que no respetan a sus parejas y a sus hijos. Ventajeros que solo buscaban acomodarse especulando con el bienestar y la zona de confort. Cobardes que perpetúan la infelicidad destruyendo vínculos afectivos, no cuidan a la familia, viven una doble vida, andan con múltiples máscaras queriendo ocultar la mentira que todos conocemos. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto y el corazón, es por eso que tenemos las librerías vacías y los gimnasios llenos, la cultura del exhibicionismo, donde todo entra por los ojos, los medios de comunicación incentivan consumos y superficialidades.

El consejo que le puedo dar a la gente que envidia y que calumnia es que no se olviden de sacar la basura que tienen acumulada en la mente y en el corazón, anhelo que puedan tener un encuentro con Dios o al menos que hagan terapia y siendo sinceros se examinen.

Las relaciones afectivas no deben forzarse, hay que manejarse con la verdad y no autoengañarse. Los vínculos se construyen con equidad, compromiso y lealtad no con actitudes ventajeras. Cuando mueren los apegos nace la libertad emocional, de lo contrario seremos codependientes de personas que nos encadenan a sentimientos de culpas, estas personas te impiden crecer, no te motivan, te atan espiritualmente. Tengamos cuidado y tomemos distancia de la "gente tóxica". Lazo sanguíneo no significa familia, los amigos se eligen, la familia viene puesta, las cosas se hacen en vida y todo se paga. "La sangre tira" es relativo, en muchos casos los de afuera tienen más peso que los propios de la familia y también pasa que personas que no son familia son más leales que los parientes.

Finalmente es bueno aclarar que "el amor verdadero" no duele, la soledad duele, el rechazo duele, perder a alguien duele. La realidad es que el amor es la única cosa en este mundo que cubre todo el dolor y que nos hace sentir maravillosos, pongamos a Dios en primer lugar y los demás vendrá por añadidura. No pienses en vengarte en pagar mal por mal, Dios es nuestro abogado, él se encargará de nuestras aflicciones y luchas, solo tenes que avivar el don de la Fe, eso te permitirá poder transformar tu dolor en un don para ayudar a otros, esa paz y esa satisfacción no tiene precio, vivir con un propósito y ser de bendición es lo que el mundo y la sociedad necesita, depende de todos, de nuestro granito de arena. Todavía sigo creyendo que hay gente de buen corazón no se si por ingenuidad o torpeza, pero no puedo juzgar a todas las almas por una oscura. Está muy de moda el "aprender a soltar" pero se nos olvida reparar, cuidar, amar, y no salir huyendo cuando hay complicaciones. El ego y la soberbia de las personas potencian individualismo, competencia, narcisismo, materialismo, aires de grandeza y excesiva autosuficiencia. Tiempo de gente insensible que se olvidan de sus raíces, el estudio les abrió la cabeza pero no el corazón, el dinero y el status social es su única obsesión. No se puede construir felicidad sobre los escombros de otros, si hiciste daño lo vas a pagar no se puede andar por la vida dejando el tendal. Finalmente te comparto una revelación "si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de tí, rompe el ciclo de iniquidad, con fe, esfuerzo y amor se puede lograr…"