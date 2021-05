El Gobierno nacional y los bloques opositores acordaron la modificación del calendario electoral. El proyecto unificado incluirá un artículo para blindas las primarias. El Gobierno nacional y los bloques opositores acordaron en una reunión virtual postergar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre, luego de un largo proceso de negociación con idas y vueltas y desconfianzas. La iniciativa consensuada establece que se modificarán "por única vez" la fecha de las PASO para el segundo domingo de septiembre y el día de las generales para el segundo domingo de noviembre debido al avance de la segunda ola de coronavirus. En tanto, el registro de candidatos y el inicio de la campaña electoral se fijarán 45 días antes de los comicios. Como parte del acuerdo, a pedido de Juntos por el Cambio se incluirá una clausula cerrojo en el proyecto de ley unificado para bloquear la posibilidad de que las primarias se suspendan o se vuelvan a introducir modificaciones en el calendario electoral. "En Argentina no habrá suspensión de elecciones. Hemos convenido una prórroga del cronograma electoral de 30 días. En Argentina se votará como en todo el mundo", sostuvo el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, tras el encuentro. Justamente, la discusión en torno a la fecha de las elecciones se había tensado con la intención de gobernadores y referentes fuertes del oficialismo como Sergio Massa de directamente suspender las PASO. La oposición desde un comienzo había cancelado la posibilidad de negociar esa chance. "La cláusula no sólo es una autolimitación de los legisladores con mandato de no modificar la ley que correrá las elecciones 5 semanas, también es un reconocimiento jurídico por parte del Congreso de que el método para seleccionar los candidatos por parte de los partidos son las PASO", remarcaron desde la oposición. En las conversaciones participaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el presidente de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner; el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri y el titular del bloque de Pro, Cristian Ritondo. La reunión fue encabezada por De Pedro y Massa desde el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, mientras que los jefes de bloque de la Cámara baja se conectaron por videollamada. Subyació, en la modalidad la intención de evitar la foto pública. Hasta que se promulgue el proyecto de ley unificado, las PASO están previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre. Con los cambios, el calendario electoral se correrá para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre.

El registro de candidatos y el inicio de la campaña electoral se fijarán 45 días antes de los comicios.

