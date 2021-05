Berta Chudnobsky

Me salgo un poquito de la cocina porque hay temas en la vida muy importantes: mañana, 9 de mayo, es el Día de las Aves. Qué maravilla la naturaleza con sus cantos, sus sonidos, sus colores y sus diversidades… pero qué duro es cuando se las encierra por su canto o sus colores o los niños y adultos disfrutan en la cacería y matanza. ¿No será hora de pensar en los daños que hacemos a ellas y a todos nosotros? Ahora sí, les dejo una receta "prestada" por una pastelera. Salen galletitas muy ricas y fáciles. Pero además podemos hablar un poquito del limón: la fruta con más usos medicinales y terapéuticos gracias a su alto contenido de vitaminas, especialmente de vitamina C, y sus propiedades antisépticas y bactericidas. A pesar de su propio sabor es un poderoso neutralizante de la acidez de la sangre y es depurativo. El limón posee Vitaminas C, A, E y del grupo B. Entre los minerales destacan potasio, magnesio, calcio, fósforo, cobre, zinc, hierro y magnesio. El poder terapéutico del limón es muy amplio y ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVII, el limón era considerado digestivo y purificador de la sangre, al tener un gran poder eliminador de toxinas y ser un poderoso bactericida. En cualquier parte del organismo donde se encuentren las toxinas, ya sea en la sangre, en los órganos o en los tejidos, el limón las disuelve y las expulsa. El jugo de limón se usa en aplicación tópica para curar heridas, herpes y otras afecciones de la piel. ¿Qué tal? INGREDIENTES Para la masa: - Azúcar 60 gr - Manteca 50 gr - Yema 1 - Miel 70 gr - Harina 0000 190 gr - Polvo de hornear 1 cdta - Sal 1/2 cdta - Ralladura de limón 1/2 - Jugo de limón 1/2 Para el relleno: - Clara de huevo 1 - Azúcar impalpable 250 gr - Jugo de limón 1 cda - Ralladura de limón a gusto PREPARACIÓN Batir a blanco el azúcar y la manteca (pomada). Sin dejar de batir incorporar la miel, la yema, el jugo y la ralladura de limón. Luego incorporar la harina con el polvo de hornear (tamizando) y la sal. Amasar, dejar en heladera por media hora envuelta en film. Para el relleno: Batir a nieve la clara con la ralladura y el jugo de limón. Montar incorporando lentamente el azúcar impalpable. Estirar la masa, usar harina si es necesario, y cortar cuadrados de 5 cm de lado. Llevar al horno medio en placa enmantecada hasta que estén cocidos, pero no dorados. Enfriar y rellenar. Bañar con chocolate, opcional.





Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Galletitas de limón marplatenses

Por Berta Chudnobsky

