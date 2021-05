La banda de rock estrenó en formato de audio y videoclip su material musical, que se centra en criticar las teorías negacionistas y conspirativas creadas en torno a la pandemia. Producida y grabada entre los meses de febrero y abril de 2021, en Zárate y en Campana, y baterías grabadas desde Madison, Wisconsin (USA), la banda que está próxima a cumplir 20 años de escena presentó el single el pasado domingo 25 de abril en sus redes oficiales. "Es una canción que moviliza, que no pasa desapercibida para quien la escucha. Es de las más comprometidas socialmente, estábamos convencidos de que el arte no se puede quedar callado en pandemia, y nos comprometimos", sostiene Fernando Teti, autor del tema y productor vocal de la banda. Dr. Prófugo está integrado jóvenes tanto de Zárate como de nuestra ciudad. Ellos son: Fernando Teti en voces, David Chiaro en guitarra y coros, Martín González Rivero en guitarra, Agustín Basaldúa en teclado, Esteban Gregoris en bajo y Pablo Chuliver en batería. "La posición de Antivacuna es clara: intenta desactivar con argumentos a las personas que niegan con capricho, con negacionismo y con desinformación lo que muestran los hechos, la evidencia, la ciencia y al compromiso médico que hay detrás de esta pandemia. Hay una realidad, y es que a nuestro juicio a esas personas no les importa si hay un otro que se muere. Teníamos una herramienta, la canción, salió en cuestión de minutos, horas, y rápidamente decidimos comprometernos" asegura Teti y agrega "A un año del inicio, sentimos la necesidad de expresarnos, no solo porque se enfermó mucha gente, sino porque el mensaje de estos movimientos destruyen a quienes trabajan para salvar vidas". El single ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes, y redes sociales como Instagram, Facebook y Tik Tok.





Antivacuna, la nueva apuesta de Dr. Prófugo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar