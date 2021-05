Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Serpiente, Energía vital, Energía Kundalini, sexual, el despertar del instinto, trabaja el contacto con lo terrenal, con la materia. Supervivencia. Adaptabilidad. DÍA 287 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 7 - SILIO - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 7MO DÍA DE LA SEMANA ROJA, EL CONOCIMIENTO INICIA LA VISIÓN. HRAIM (MANTRA) - SILIO - CHAKRA CORAZÓN - DESCARGA. KIN 145 SERPIENTE 2, GUIADA POR LA TIERRA. En el Tono de desafío. Energía veloz, nos predispone a una adaptabilidad al medio, rápida. Cambiar de piel. La serpiente es carismática, adaptable, rápida, la mejor vendedora. Intensa, impulsiva, sino estamos en el centro, en eje, puede disponernos a estar agresivos, con enrosques mentales y al extremo materialistas. También es Energía Kundalini, sexual, de seducción. La Energía de la Tierra, que es la guía de la Serpiente 2, nos impulsa al movimiento al orden y a seguir en un camino de la evolución. Energía para trascender con alegría y amor todo lo sucedido hasta ahora y pensar en que un nuevo amanecer es posible. Recuerden que el Tono 2 tiende a inestabilizarse, es difícil ponerlo en eje, difícil pero no imposible, preparémonos para encauzar la Energía para que todo fluya de mil maravillas. Trecena muy política esta y muy fuerte, todo puede pasar. La clave para que esta energía no colapse es permitirse tener libertades y apertura mental para trascender los prejuicios y las represiones sexuales. Día para volver a conectar con aquello que creías olvidado, algo que tenga que ver con el disfrute, un masaje, un momento de lectura al aire libre, una salida (para no aburrirnos de la rutina). Hoy es excelente para fortalecer la seguridad física, la seguridad en nuestro cuerpo y tratar de elevar el sistema de defensas para estar más POWER. Esta frecuencia nos regenera, nos libera de las interferencias que nos impiden avanzar. Abrámonos a lo que la Serpiente nos provee con fuerza y potencia. Agradezcamos al universo por tener esta Energía a disposición- ¡Feliz jornada para todos! ¡IN LAK ECH!!



Calendario Maya:

Serpiente 2 - Energía del 08/05/2021 - Onda Encantada de la Semilla

Por Alejandra Dip

