Cuatro equipos con chances mínimas de avanzar a los Cuartos de Final se presentan hoy con la obligación de ganar. Boca, ya clasificado, juega en Paraná desde las 18.00. Este sábado comienza la 13ª y última fecha de la fase regular de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Cuatro equipos ya están clasificados a los Cuartos de Final, mientras los otros cuatro boletos se definirán en esta jornada que se disputará entre sábado y domingo. El primer juego de hoy será entre Godoy Cruz y Banfield (13.00) en Mendoza. Ambos conjuntos tienen chances de aspirar al cuarto puesto de la Zona A: para el Tomba es casi una utopía, dado que necesita una abultada victoria y esperar un sinfín de resultados que incluyen una goleada de Aldosivi contra River en el Monumental. Por su parte, el Taladro tiene mejores perspectivas, pero también necesita ganar y esperar una combinación de tres resultados a su favor. Luego, a las 15.30, Atlético Tucumán recibirá a Defensa y Justicia también con una pequeña chance de avanzar a los Cuartos de Final, pero por la Zona B: debe ganar y aguardar luego por cuatro resultados. Entre ellos, que Gimnasia (LP) no le gane a Vélez (ya clasificado como el mejor de la Zona B) por mayor diferencia en el encuentro que se disputará hoy a la misma hora en el Bosque platense. Finalmente, la jornada de este sábado se cerrará con la presentación de Boca Juniors en Paraná frente a Patronato desde las 18.00 horas. El Xeneize está 2º en la Zona B y ya tiene su boleto a los Cuartos de Final. Para mañana domingo quedan los nueve encuentros restantes de la fecha: Arsenal vs Central Córdoba (10.00), Argentinos vs Estudiantes LP (12.10), Racing Club vs San Lorenzo (14.30), River Plate vs Aldosivi (14.30), Platense vs Rosario Central (14.30), Huracán vs Independiente (18.00), Lanús vs Talleres (18.00), Colón vs Unión (18.00) y Newells vs Sarmiento (21.00).

Comienza la última fecha de la Copa 2021; quedan cuatro boletos a los playoffs

