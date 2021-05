El delantero recibió una sola fecha de sanción por su expulsión ante San Telmo, por lo que hoy será parte de la delegación que viajará a Tandil para el encuentro de mañana a las 15.00 horas. Este sábado, Villa Dálmine cerrará su preparación y viajará rumbo a Tandil para enfrentar mañana desde las 15.00 como visitante a Santamarina por la novena fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. Para este encuentro, el entrenador Marcelo Franchini podrá contar con el delantero Luciano Vázquez, quien no pudo estar presente en el debut del DT por haber sido expulsado frente a San Telmo. Esta semana salió la sanción correspondiente a esa roja y, al ser de una sola fecha, quedó habilitado para jugar ante Santamarina. El "Tibu", de muy buenas experiencias en Flandria, Chile (fue goleador del Apertura 2013 jugando para Ñublense) y Qatar, llegó al Violeta una semana antes del inicio del campeonato para suplantar a Catriel Sánchez, por lo que recién debutó en la tercera fecha frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Luego, también fue titular en la visita a Brown de Adrogué. Sin embargo, después no ingresó ante San Martín de San Juan (en la semana previa a este partido mantuvo un entredicho con Felipe De la Riva) y contra All Boys recién entró en los tres minutos finales. Posteriormente llegó el interinato de Martín Piñeyro ante San Telmo, cuando ingresó a los 18 del complemento, pero terminó viendo la roja 22 minutos después por "términos descomedidos", según el informe que elevó el árbitro Sebastián Zunino al Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Así, en las últimas cuatro fechas, Vázquez apenas sumó dos presencias y acumuló solamente 25 minutos. Demasiado poco para un centrodelantero que llegó como principal recurso goleador de un equipo que, hasta el momento, ha tenido muy baja efectividad ofensiva. De hecho, Villa Dálmine solo ha convertido dos tantos en estas ocho primeras fechas (el peor registro de su historia para el arranque de un torneo) y es el equipo con menos goles a favor del actual campeonato de la Primera Nacional. Incluso, ningún delantero ha marcado todavía (el defensor Maximiliano Pollacchi y el mediocampista Marcos Sánchez fueron los autores de las dos conquistas). Por ello, recuperar a Vázquez y a su capacidad goleadora será otro de los desafíos de Franchini para este ciclo que comenzó el último martes ante Defensores de Belgrano y que tendrá su segunda presentación mañana domingo en Tandil.



EN LAS ÚLTIMAS CUATRO FECHAS, VÁZQUEZ APENAS INGRESÓ DOS VECES COMO SUPLENTE Y SOLO SUMÓ 25 MINUTOS EN CANCHA. COMIENZA LA FECHA EN LA ZONA B Se disputarán cuatro encuentros. Ayer, Maipú y Mitre igualaron 1-1 en el arranque de la Zona A. La novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional comenzará este sábado con cuatro partidos que se disputarán por la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Ezeiza, desde las 15.00, Tristán Suárez recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (15 puntos), que en caso de ganar quedará en lo más alto de las posiciones, al menos hasta que mañana juegue Güemes de Santiago del Estero (17). A la misma hora, pero en el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón (8) será local ante el colista Guillermo Brown de Puerto Madryn (4) en duelo de necesitados. En tanto, en Caballito, desde las 15.30, se enfrentarán dos conjuntos que están en levantada: Ferro Carril Oeste (11) recibirá a Atlético de Rafaela (13). El conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta busca su cuarta victoria consecutiva, mientras el Verdolaga va por su tercera. Finalmente, a partir de las 16.00, All Boys (15) será otro que tenga la oportunidad de llegar a lo más alto cuando reciba a Instituto de Córdoba (6), equipo que llegará con dupla técnica interina (Sarría-Jiménez) después de la salida de Mauricio Caranta. En la Zona A, la actividad de esta novena fecha comenzó ayer: Deportivo Maipú de Mendoza igualó 1-1 como local frente a Mitre de Santiago del Estero. Y para hoy sábado se programó un duelo entre dos grandes del "interior": Belgrano de Córdoba recibirá desde las 14.30 horas a San Martín de Tucumán con la intención de recuperar terreno en la persecución de Tigre.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Luciano Vázquez estará a disposición ante Santamarina

