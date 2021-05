B METRO: 10ª FECHA

Con seis partidos hoy comenzará una nueva jornada del Torneo Apertura. Se medirán: Los Andes vs Talleres de Remedios de Escalada (14.00; TyC Sports), Defensores Unidos vs Deportivo Armenio, Colegiales vs UAI Urquiza, Argentino de Quilmes vs San Miguel, Sacachispas vs Flandria y Acassuso vs Cañuelas.

PRIMERA C: SIN INVICTO

Ayer, en el comienzo de la 11ª fecha del Torneo Apertura, Lamadrid superó 1-0 a Atlas, que sufrió así su primera derrota en la divisional (llevaba 3 victorias y 6 empates). Hoy continúa la jornada con cuatro juegos: Laferrere vs Deportivo Español, Dock Sud vs El Porvenir, Argentino de Merlo vs San Martín (B) y L.N. Alem vs Central Córdoba (R), que superará al líder Ituzaingo en caso de ganar.

PRIMERA A FEMENINA

Hoy comienza la sexta fecha y habrá duelo de invictas en la Zona A: Boca Juniors (10 puntos) recibe a El Porvenir (también 10). Además juegan: SAT vs Gimnasia (LP) y Defensores de Belgrano vs Deportivo Español. Por la Zona B se mide: Villa San Carlos vs Independiente y Comunicaciones vs Rosario Central.

BARSA VS ALETI

Por la 35ª fecha de La Liga, Barcelona (74 puntos) recibe al líder Atlético Madrid (76) en un partido que puede ser decisivo camino a la definición por el campeonato español (empieza 11.15; transmite DirecTV). La programación de la jornada comenzó ayer: Real Sociedad venció 2-0 a Elche, que no pudo salir de la zona de descenso.

CITY: POR EL TÍTULO

Este sábado, Manchester City puede coronarse campeón de la Premier League en caso de vencer a Chelsea (13.30; ESPN), duelo que se repetirá a finales de mes en la final de la Champions League. Además, hoy también jugarán: Leeds vs Tottenham (8.30), Sheffield United vs Crystal Palace y Liverpool vs Southampton. Esta 35ª fecha arrancó ayer con victoria de Newcastle, que superó 4-2 como visitante a Leicester.

LILLE NO AFLOJA

En el inicio de la 36ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Lille venció 3-0 como visitante a Lens y tomó cuatro puntos de ventaja sobre su escolta, Paris Saint Germain, que mañana visita a Rennes en el cierre de la jornada.

BAYERN, POR EL 9º

Bayern Munich puede coronarse hoy campeón de la Bundesliga por novena vez consecutiva. Para ello debe vencer como local a Borussia Monchengladbach o esperar que Leipzig pierda en su visita a Borussia Dortmund.

INTER CELEBRA

Después de consagrarse campeón el pasado domingo, sin jugar, Inter celebrará hoy su 19º título en la Serie A de Italia (el primero desde 2010) cuando reciba la visita de Sampdoria (13.00; ESPN).