Desde las 15.30 horas, el Portuario será local en su debut en el Torneo Apertura de la "D". Cuatro largos meses transcurrieron desde el último partido oficial de Puerto Nuevo. La espera se extendió demasiado, en medio de una incertidumbre que incomodó no solo a jugadores del Portuario, sino también a los de todos los equipos de la Primera D. Incluso, al comienzo de esta semana, nadie tenía claro que iba a suceder con la Temporada 2021. Sin embargo, el lunes por la tarde apareció el fixture y hoy, apenas seis días después, estará comenzando el Torneo Apertura de la menor de las divisionales de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será un campeonato con grandes oportunidades: finalmente no se incorporaron nuevos equipos y solo habrá doce participantes. Y al menos ocho de ellos tendrán la oportunidad de pelear por alguno de los dos ascensos, ya sea en una Final o a través del Reducido. El camino del Auriazul comenzará esta tarde, cuando reciba desde las 15.30 horas a Muñiz en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Fernando Cruz. Al momento de definir cómo encarar esta temporada, el DT Gastón Dearmas ratificó la idea que venía trabajando junto a la Comisión Directiva: un plantel corto que siga sumando valores de las divisiones juveniles del club. Así, durante los diferentes partidos amistosos de preparación, el entrenador fue consolidando una formación titular que apenas ha tenido algunas variantes en la zaga central (han alternado Enrique Grieger, Sandro Areco, Santiago Candia y Mario Godoy) y en los mediocampistas ofensivos que jugarán sobre las bandas (Alexander Meza, llegado desde Tigre, se sumó como variante a Enzo Moreno y Selem Lojda), además de la baja de Eliseo Aguirre (sufrió una grave lesión en el amistoso ante la Reserva de Lanús y recién está retomando los trabajos en el campo de juego). Por ello, los once titulares de Puerto Nuevo para este debut serían: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy o Enrique Grieger, Sandro Areco, Uriel Huarte; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. Con este panorama, en la formación titular de esta tarde habría ocho jugadores que disputaron el último partido oficial frente a Muñiz, que a su vez fue el último encuentro que el Auriazul disputó como local (victoria 4-2 el pasado 29 de diciembre, también con arbitraje de Fernando Cruz). Y solo tres "refuerzos": Godoy o Grieger, Ritacco y Samaniego. En tanto, la nómina de convocados para hoy se completa con Facundo Brito, Kevin Casco, Braian Cívico, Marcos Quiroga, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Alan Sosa. "Estamos bien, con muchas ganas y ansiedad, porque llevamos cuatro meses sin partidos oficiales y la pretemporada la comenzamos el 15 de febrero, así que tuvimos doce largas semanas de preparación", señaló Dearmas en diálogo con LAD. "Ojalá que las cosas salgan bien y todo lo que trabajamos se pueda ver plasmado en la cancha", se ilusionó el DT antes del debut. PRIMERA FECHA Por la primera fecha de este Torneo Apertura de la Primera, este domingo también jugarán Defensores de Cambaceres vs Liniers y Atlético Lugano vs Centro Español. Mientras que mañana lo harán: Yupanqui vs Argentino de Rosario, Sportivo Barracas vs Central Ballester y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida.

EZEQUIEL RAMÓN YA NO JUGARÁ LATERAL IZQUIERDO, SINO QUE SERÁ UNO DE LOS ENCARGADOS DE GENERAR JUEGO EN EL PORTUARIO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 48. En 47 partidos, Puerto Nuevo ganó 20, mientras Muñiz logró 15 victorias. Empataron en 12 oportunidades. El Auriazul suma 67 goles, mientras el Rayo Rojo convirtió 57. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 24 partidos, el elenco campanense ganó 9 (36 goles) y Muñiz otros 9 (32 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 23 encuentros, el Portuario ganó 11 veces (31 goles) y Muñiz venció en 6 oportunidades (25 goles). Empataron 6 partidos EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado martes 29 de diciembre de 2020, por la 5ª fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 4-2 con goles de Nazareno Gómez, Kevin Redondo y Enzo Moreno (2). APOSTILLAS. Como local, Puerto Nuevo lleva 3 victorias consecutivas. La última caída en Campana fue el martes 2 de mayo de 2017, por la 24ª fecha de la Primera D 2016/17: 1 a 0 con gol de Maximiliano Gallardo para el Rayo Rojo. GOLEADORES. Juan Carlos Suárez, que anotó 5 tantos para el Auriazul, es el máximo artillero del historial entre ambos. Además, se destacan las producciones de Diego Krum (4 conquistas) y Nolberto Miño (3) por el lado Auriazul. Por Muñiz, Pablo Motos y Quintana suman 3 cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE DE 2004 El sábado 11 de septiembre de ese año, por la 3ª fecha de la Primera D 2004/05 y en su debut como local en la temporada, Puerto Nuevo igualó 1-1 con Muñiz. La síntesis de aquel encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Alejandro Ríos; Darío Barrios (Diego Barrios), Maximiliano Guglielmo, Juan Matías Santi y Sebastián Canale; Mauro Fernández, Matías Bertolini y Carlos Barrios (Gerardo Riva); Matías Calabresi, Maximiliano Angel Coronel (Pablo Villagra) y Diego Krum. DT: César Robina. SUPLENTES: Guillermo Martí y Gastón Rondán. MUÑIZ (1): Juan Manuel Gómez; Daniel Barrios, Guillermo Biglieri, Roberto Benítez y Ariel Mancilla; Claudio Moreno, Ariel Ibañez, Pablo Alderete (Mariano Avalos) y Mario Coman; Víctor Adrián Cordero (Juan Vera) y Pablo Motos (Usal). DT: Luis González. SUPLENTES: Jorge Albornoz y Hernán Lorasque. GOLES: PT 33m Calabresi (PN). ST 25m Motos (M). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Germán Bermúdez.

