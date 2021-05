Juega desde las 15.00 horas, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El DT Marcelo Franchini no confirmó la alineación titular y mantiene dos interrogantes, dado que Tello y Gagliardi arrastran molestias físicas. El complicado inicio de campeonato de Villa Dálmine tendrá hoy una complicada parada en Tandil, donde enfrentará como visitante a Santamarina por la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.00 horas en el estadio municipal y será arbitrado por Luis Lobo Medina. Para el Violeta será una nueva oportunidad para conseguir su primer triunfo en el torneo (seis empates y dos derrotas hasta el momento) y, además, para obtener su primera victoria en Tandil, donde apenas ha cosechado un punto en cinco presentaciones (ver aparte). También Marcelo Franchini va por su primer éxito como entrenador del equipo de nuestra ciudad. Debutó el pasado martes con la igualdad sin goles como local frente a Defensores de Belgrano y hoy, apenas cinco días después, afronta su segundo compromiso en el cargo. Esa inmediatez entre un partido y otro no le permitió tener una semana "normal" de trabajo. Incluso, algunos jugadores terminaron el encuentro ante el Dragón con molestias significativas. El más comprometido en ese aspecto es el delantero Alejandro Gagliardi, quien arrastra una dolencia muscular que lo ha puesto en duda para el encuentro de esta tarde. Sin embargo, no es el único: Laureano Tello también llega entre algodones. El DT analizó dos opciones ante estos interrogantes. En caso de mantener el sistema táctico inicial que presentó ante Defensores de Belgrano (4-1-4-1), el entrerriano Leandro Larrea o el juvenil Lucas Cajes asoman como principales alternativas para Gagliardi, mientras que Facundo Rizzi podría ingresar por Tello. Pero si Franchini se decanta por jugar 4-4-2, sistema que le dio réditos en el tramo final del segundo tiempo del último partido, por el Tano podría jugar Luciano Vázquez (ya cumplió su sanción) para acompañar a Sergio Sosa, mientras que Larrea o Cajes suplantarían a Tello en caso de ser necesario. Así, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Tello o Larrea o Rizzi, Ataliva Schweizer, Germán Díaz, Marcos Sánchez; Gagliardi o Vázquez y Sergio Sosa. La delegación Violeta que partió ayer a la tarde hacia Tandil se completa con Lucas Bruera, Santiago Moyano, Zaid Romero, Facundo Lando, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Franco Costantino, Tomás Garro y Lucas Cajes (dos de los 22 jugadores quedarán fuera de la planilla). Por su parte, Santamarina asoma como un hueso duro de roer y llega a este encuentro después de una gran victoria: 2-0 a San Martín en San Juan. Con ese triunfo cortó una racha de seis partidos sin éxitos, luego de cinco empates (cuatro de ellos 0-0) y una derrota (3-1 con Independiente Rivadavia). Antes, en el inicio del campeonato había vencido 2-1 como local a Gimnasia de Jujuy, por lo que suma 11 puntos hasta el momento. Los dirigidos por Pablo Richetti cuentan con muchos jóvenes que se apoyan en tres experimentados como Osvaldo Barsottini, Mariano González y Martín Michel (se lesionó en la sexta fecha ante Guillermo Brown y desde entonces ha estado ausente en la formación Aurinegra). Y todo indica que esta tarde ante el Violeta, el DT repetiría a los mismos once que iniciaron la victoria ante San Martín (SJ). Es decir: Juan Pablo Mazza; Gabriel Carrasco, Patricio Boolsen, Osvaldo Barsottini, Agustín Jara; Matías Kabalín, Leonel Pierce, Guillermo Santillán; Mariano González, Facundo Leiva; y Thiago Beltrán.

LAUREANO TELLO ES UNO DE LOS JUGADORES QUE ESTÁ EN DUDA PARA ESTA TARDE. EL HISTORIAL: SIETE SIN GANAR Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y Santamarina se enfrentarán hoy por novena oportunidad desde que se midieron por primera vez el 24 de marzo de 2015, por la 7ª fecha de la Primera Nacional, cuando el Violeta se impuso 1-0 como local con tanto de Matías Nouet. Desde entonces, el elenco campanense no ha podido ganarle nuevamente al Aurinegro, que se ha hecho especialmente fuerte como local en este duelo (4 victorias y un empate) y acumula ahora siete partidos sin derrotas (5 triunfos y 2 igualdades). HISTORIAL GENERAL. En 8 partidos, Villa Dálmine consiguió una victoria. Santamarina ganó en 5 ocasiones e igualaron 2 veces. El conjunto Violeta marcó 5 goles, mientras el equipo de Tandil convirtió 15. EN CAMPANA. Jugaron 3 partidos, con un triunfo para cada uno y un empate. Cada conjunto anotó 3 goles en Mitre y Puccini. EN TANDIL. Disputaron 5 partidos, con 4 victorias Aurinegras y un empate. Villa Dálmine apenas marcó 2 goles, mientras Santamarina conquistó 12 tantos. EL EMPATE EN TANDIL. La única vez que el Violeta sumó como visitante ante Santamarina fue el lunes 22 de abril de 2019, por la 25ª fecha de la Primera Nacional 2018/19. Esa noche igualaron 0-0 con arbitraje de Jorge Broggi. GOLEADORES. El máximo anotador de este duelo es Martín Michel, autor de 3 tantos. Por el lado de Villa Dálmine, sus cinco tantos fueron anotados por jugadores diferentes: Matías Nouet, Ezquiel Cérica, Pablo Ruiz, Pablo Burzio y Brian Orosco. NUEVO LÍDER EN LA ZONA B Ayer, en el arranque de la octava fecha de la Zona B, Independiente Rivadavia venció 2-1 como visitante a Tristán Suárez, llegó a 18 puntos y volvió a quedar en lo más alto de las posiciones. El que no pudo imitarlo fue All Boys (15), que perdió 2-1 como local frente a Instituto (9). Así, bajo la dirección técnica interina de la dupla Jiménez-Sarría, La Gloria logró su primer triunfo del certamen. A partir de la semana próxima, Marcelo Vázquez (ex Estudiantes de Río Cuarto) se hará cargo del plantel. En cambio, el que sigue sin ganar es Guillermo Brown (último con 5 puntos): ayer igualó 0-0 en su visita a Deportivo Morón (9). Mientras que Ferro Carril Oeste (14) se quedó con el duelo de equipos en levantada: con gol de David Gallardo venció 1-0 como local al Atlético de Rafaela (13) que dirige Walter Nicolás Otta (el campanense Federico Recalde fue titular por primera vez en La Crema). Hoy, el partido más atractivo se jugará en Santiago del Estero, donde Güemes (17) recibirá a Brown de Adrogué (14). Además, este domingo también se medirán: Gimnasia de Jujuy vs Barracas Central (14.00), Almagro vs San Martín de San Juan (15.00) y Santamarina vs Villa Dálmine (15.00). En tanto, por la Zona A, ayer solo hubo un partido: Belgrano de Córdoba perdió 1-0 como local ante San Martín de Tucumán y se quedó sin DT: horas después del partido, la Comisión Directiva confirmó el alejamiento de Alejandro Orfila de la conducción técnica del Pirata. La programación de esta Zona A continuará hoy con tres encuentros: Agropecuario vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Temperley vs Atlanta (15.30) y Estudiantes de Río Cuarto vs Chacarita (18.00). Mañana lunes se medirán: Quilmes vs Alvarado (15.05) y Gimnasia de Mendoza vs Nueva Chicago (21.10). Finalmente, el martes cerrarán: Deportivo Riestra vs Almirante Brown (15.10). En esta oportunidad queda libre Tigre, por lo que Atlanta y Gimnasia (M) tendrán la posibilidad de arrebatarle el liderazgo.

Primera Nacional:

Villa Dálmine enfrenta a Santamarina con la ilusión de traerse su primer triunfo de Tandil

