Desde el lunes se acumularon 694 casos, nuevo récord semanal en esta pandemia. Y con los tres fallecimientos confirmados ayer, además sumó 8 decesos. Este sábado se cerró una semana de fuerte impacto de la pandemia de coronavirus en nuestra ciudad: ayer, la Secretaría de Salud municipal comunicó 72 nuevos positivos y, así, desde el lunes se acumularon 694 contagios confirmados, un aumento del 17% respecto a la semana anterior y tercer récord semanal consecutivo que se registra en Campana (ver gráfico). Los 694 casos detectados generan que en los últimos siete días el promedio se ubique en 99,1, una cifra inferior al máximo del viernes (105,6) y apenas por debajo del promedio de mayo (101,4). A su vez, como ayer no se informaron altas médicas, los 72 positivos de este sábado generaron el décimo récord consecutivo en cuanto a casos activos en la ciudad: ahora son 1.397 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. Igualmente, la peor noticia que arrojó el parte local de ayer fue la confirmación de la muerte de tres pacientes que habían contraído coronavirus: en el Hospital San José fallecieron dos mujeres de 40 y 64 años, respectivamente; mientras en la Clínica Delta murió un hombre de 75 años. De esta manera, en los primeros ocho días de mayo, la Secretaría de Salud municipal ya notificó 10 decesos. Así, las víctimas fatales en Campana ascendieron a 164 desde el comienzo de la pandemia (la tasa de letalidad se encuentra en 1,69%). Con estas novedades, el cuadro de situación de nuestra ciudad quedó conformado ahora por 9.697 casos totales que se dividen en 1.397 que se encuentran activos, 8.136 que se han recuperado y 164 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL La Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no actualizó su plataforma ayer, por lo que seguía presentando a nuestra ciudad con 10.432 casos totales. Es decir: 735 más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. ZÁRATE: CINCO MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 108 nuevos positivos, 102 altas médicas y, además, el deceso de 5 personas: tres hombres de 66, 67 y 68 años, respectivamente; y dos mujeres de 71 y 77 años. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 9.377 casos totales que se dividen en 1.093 que se encuentran activos, 8.054 que se han recuperado y 230 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar señaló ayer 175 nuevos contagios, 203 altas médicas y 4 decesos. Con estos números, ahora, acumula 21.888 casos totales, entre los que se cuentan 2.715 que se encuentran activos y 601 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 13 nuevos positivos, 16 altas médicas y 3 decesos. Así, su cuadro de situación presenta ahora 2.494 casos totales que se dividen en 157 que se encuentran activos, 2.290 que se han recuperado y 47 que han fallecido.



