"Carlos Alberto Lorenzati es un represor de la dictadura militar"







Habló la vecina de la localidad de Viedma, integrante de "Mujeres y Dictadura" de Río Negro. En una FM de nuestra Ciudad, confirmó que el ex funcionario y actual proveedor municipal fue su secuestrador en 1977. Tras la negativa de los concejales del oficialismo de investigar el tema, desde el bloque PJ-Frente de Todos elevarán la denuncia a la comisión bicameral del Congreso, y a las Secretarías de Derechos Humanos de Provincia y Nación. Luego de la denuncia que hicieran pública los concejales del bloque Pj-Frente de Todos, quienes develaron que un ex agente de la Side durante la época de la Dictadura Militar había sido nombrado funcionario municipal, primero, y contratado como proveedor de la ciudad, después, la noticia recorrió el País, alcanzó los medios nacionales, y fue recogida por una de las víctimas del sujeto en cuestión. Susana Dieguez fue entrevistada en la mañana del viernes por una FM de nuestra ciudad, donde contó que "Carlos Alberto Lorenzati fue miembro del batallón 601 de inteligencia. Era el centro de inteligencia del todo el País. Él actuó en el Atlético Banco Olimpo, y fue la persona que me secuestró en Villa Devoto, un 19 de Abril de1977, cuando vivía con mis padres". Consultada por los periodistas, Dieguez contó que su captor "en Rio Negro hacía inteligencia. Vivía en la esquina de mi casa. Fue muy shockeante", como también lo fue para la mujer enterarse que Lorenzati cumplió funciones y trabaja para el Municipio local. "Estos personajes sigan caminando entre nosotros, y aprovechen la Democracia para cumplir funciones. Estos tipos se reciclan". "Acá se manejaba haciendo investigación de cama. Una cosa terrible. Amenazaba a la gente con sus relaciones personales. Muy trucho, y se maneja impunemente, es como que va zafando" agregó durante la entrevista radial. Por último, dejó un mensaje para los campanenses. "A los vecinos, que no permitan que un personaje tan siniestro como Lorenzati, esté en la Comunidad de Campana. Es una persona que tendría y que va a estar preso, le va a llegar su momento. Es un represor, perteneció a las fuerzas genocidas que estuvieron desde el año 1976".



Susana Dieguez fue entrevistada en la mañana del viernes por una FM de nuestra ciudad.



