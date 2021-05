» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. El programa municipal "Detectar Educación" llegó a Las Praderas







Un equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura recorrió las calles del barrio para informar a los vecinos sobre la posibilidad de inscribirse al programa "Terminá la Secundaria". El operativo contó con la presencia del intendente Abella. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio llevó adelante un nuevo operativo del programa "Detectar Educación" a fin de buscar casa por casa a aquellos vecinos que no hayan terminado la escolaridad. El operativo contó con la presencia del intendente Sebastián Abella, quien se reunió con el equipo municipal y voluntarios en la plaza del barrio para definir los últimos detalles de la recorrida por las distintas viviendas. El programa tiene por objetivo brindar información a los vecinos sobre las distintas propuestas y programas que tienen a disposición para terminar sus estudios secundarios. "Detectar Educación es un programa que venimos implementando desde el año pasado con la idea de visitar los barrios y golpearle la puerta a los vecinos para invitarlos, si no terminaron la escuela secundaria, a que se inscriban y terminen sus estudios", expresó la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, quien también acompañó la jornada junto al director General de Promoción y Protección de DD.HH, Género y Diversidad, Iván Gómez, y la directora de Educación, Milva López Pereyra. La subsecretaria explicó que el programa "Terminá la Secundaria" es una buena oportunidad para los vecinos porque se dicta de forma virtual y se puede acceder desde cualquier dispositivo tecnológico. "Es una buena oportunidad para terminar los estudios. Muchos vecinos tuvieron que dejar la escuela por distintos motivos a temprana edad y hoy tienen esta posibilidad de estudiar en el horario que puedan y desde sus casas. No se tienen que mover ni siquiera para los exámenes. Todo es de forma virtual por lo que no hay excusas para no estudiar en estos momentos", indicó. Bianchi también destacó que, si bien se lleva a los vecinos una propuesta atípica, la respuesta es muy buena. "Ya se anotaron 500 personas y muchos de ellos ya se encuentran a un paso de recibirse", dijo. Por ello, extendió la invitación a todos los vecinos mayores de 18 años de la ciudad a anotarse. Los interesados podrán solicitar mayor información llamando al (03489) 15-672530. "Una persona les va a brindar toda la información necesaria. Es un trámite muy sencillo porque solo se debe presentar fotocopia del DNI y el certificado de finalización de los estudios primarios", expresó. No obstante, explicó que aquellas personas que no terminaron la primaria también tienen la posibilidad de completar este nivel a través de un programa coordinado por la Dirección General de Escuelas.

El Intendente Sebastián Abella acompañó el operativo "Detectar Educación" en Las Praderas.





Abella se acercó a saludar al personal municipal y agradecerle el compromiso.



El programa municipal "Detectar Educación" llegó a Las Praderas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar