Así lo afirmó la Presidenta del HCD luego que los concejales aprobaran la Rendición de Cuentas del 2020.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, celebró que "junto al Municipio logramos una buena ejecución y administración del presupuesto durante el año pasado".

Además, valoró como "muy positiva" la sesión especial en la que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria del año pasado y a la ordenanza complementaria sobre compensación de partidas presupuestarias ya que se desarrolló "de forma prolija, respetando todos los procedimientos".

Y agregó: "Es muy importante que en el Concejo Deliberante hayamos cumplido con lo que indica la Ley Orgánica de las Municipalidades y que cada procedimiento se llevó adelante dentro de los procesos y plazos correspondientes".

Por otra parte, lamentó que "la oposición jamás en la historia, desde que soy concejal, aprobó una rendición de cuentas ni destacó algo. Eso refleja su mezquindad política y que su único interés es perjudicar tanto la gestión del intendente Sebastián Abella, como la mía".

En otro sentido, aseguró que "hubo palabras desafortunadas de los concejales de la oposición que expresaron que no acompañaban la rendición de cuentas que, porque el Municipio no trabajó en el 2020, y al decir eso no solo está mintiendo, sino que también incluye al personal de la salud, y eso me parece una falta de respeto porque ellos se pusieron al hombro la pandemia y estuvieron expuestos en la primera línea de afectación desde el primer día".