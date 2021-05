» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Surge "Avanza Campana - Avanza Libertad", la opción liberal por fuera de la grieta







El espacio tiene como referente a José Luis Espert a nivel nacional, y en la ciudad a Diego German Sarna, quien lidera un numeroso grupo de vecinos sin pasado en política pero con ideas y metas muy claras, basadas en el ideario de Juan Bautista Alberdi. Los derechos a la vida, a la libertad, y a la propiedad privada como banderas; y el achicamiento del Estado, reformas laborales, impositivas y comerciales como propuestas concretas para ´´cambiar las cosas de verdad´´. Avanza Campana - Avanza Libertad es un nuevo espacio de participación política en Campana, que abraza ideales que no son nuevos: los de la libertad. Con Juan Bautista Alberdi como horizonte moral, y con la referencia a nivel nacional del economista y excandidato a presidente José Luis Espert, la agrupación basa toda su propuesta en tres pilares fundamentales: los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Su referente en Campana es Diego German Sarna, reconocido comerciante de 45 años, quien ha sabido reunir a un numeroso grupo de vecinos, comerciantes y profesionales de distintas áreas que quieren cambiar las cosas en la ciudad, pero que no sienten ninguna identificación con las dos opciones de ´´la grieta´´. Como a todo liberal, a Sarna le gusta ser concreto y práctico. Explica que Argentina necesita cambiar sus leyes laborales ya que ´´Si tenemos 6 millones de trabajadores en negro, algo en las leyes laborales tiene que estar funcionando mal´´, que deben liberarse tanto las importaciones como las exportaciones, y que debe llevarse a cabo una profunda reforma impositiva: ´´la presión tributaria en este país es asfixiante e intolerable, y se usa para financiar un Estado enorme e ineficaz´´. Sin estas tres cosas -explica- ´´es imposible atraer inversiones, ya sean internas o extranjeras´´. El desmedido tamaño el Estado es, en su visión, un problema vertebral de la economía Argentina. Al respecto, Sarna explica que ´´En vez de optimizar los recursos y el funcionamiento del Estado, lo siguen agrandando, lo siguen agrandando, con cada vez más sueldos, y nosotros cada vez tenemos que pagar más impuestos´´. Sobre la inseguridad, preocupación que trasciende a los estratos sociales, Sarna es tajante: ´´Es hora de quitarle los privilegios a los delincuentes y que nos devuelvan los tres derechos fundamentales que mencioné y que nos han quitado a nosotros, el pueblo argentino´´ Otra propuesta concreta del espacio, relacionada al mundo del trabajo, tiene que ver con los sindicatos. Sarna parafrasea a Espert y explica que el camino es ´´Regionalizar los sindicatos´´, esto es, ´´Que no esté más el gordo todopoderoso sentado en el escritorio arriba. La realidad es que si vos tenés un representante sindical local que conoce a las empresas como cualquiera que realmente trabaje en ellas va a poder defender mejor los intereses de los trabajadores que un tipo que está sentado en un escritorio que simula estar defendiendo los derechos de la totalidad de los trabajadores del rubro. Hablo de sindicalistas como Moyano, que han acumulado demasiado poder y demasiado dinero, y que están atornillados a sus sillas´´ En este sentido, el dirigente liberal local se manifiesta en contra de la perpetuación de los dirigentes en el poder, y por ende, de las reelecciones indefinidas: ´´Toda persona que ocupa un cargo sufre un desgaste. Por eso creemos que dos mandatos están bien, pero no más. Pero lo que sucede en la realidad es que un grupo elitista de personas, a pesar de supuestas diferencias ideológicas, han sabido no solo perpetuarse ellos en funciones públicas, viviendo del Estado, sino que, cual linaje real, van delegando el mando a hijos, esposa, primos, tíos, asegurando sus sucios negocios y una impunidad que se negocia con la justicia pero sobre todo con la oposición. En Campana, hemos visto cómo intendentes terminan su mandato y van para diputado, para senador, para esto, para aquello, no sin antes dejar familiares y amigos en distintos puestos públicos cuyos salarios debemos pagar nosotros con más y más impuestos. ¡Basta… dejemos lugar a gente nueva!´´, expresa Sarna, con inocultable fastidio. Sarna es acompañado por Adriana Possi, Nicolás Demaría, Maximiliano Corio, Andrea Re, Analía Dapian, Cristian Vallejos, Cesar Di Pietro, Luis Fernando Lopez, Ana Maria Velasquez, Claudio Guerrini, Gustavo Albornoz, Javier Wolf, José Luis Manresa, Pablo González, Ariadna Magallanes, Nicolas Velasquez, Natanael Rosa y Lucas Aguilar, e invita a todos los que se sientan identificados con los ideales de la libertad a unírseles: ´´Debemos comenzar ya a involucrarnos en política desde el lugar que podamos, porque si la gente común, con ganas de trabajar honestamente, nos involucramos y participamos, por cada lugar que ocupemos nosotros, será uno menos para ellos´´. A modo de cierre, Sarna confirmó que la idea del espacio es participar en las próximas elecciones legislativas, y que tienen la aspiración concreta de ingresar al Concejo Deliberante. ´´La gente quería que surja una tercera opción y me parece que esa tercera opción somos nosotros. Estamos convencidos de que podemos cambiar las cosas de verdad´´, concluyó.

