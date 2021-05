» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

"Hagamos una ciudad limpia y comprometida con el medio ambiente"







El equipo del Frente de Todos Campana encabezado por Alejo Sarna limpió un microbasural en Otamendi lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en el marco de las acciones de militancia y colaboración con la comunidad que vienen realizando. En muchos lugares de Campana es común ver microbasurales en la calle o en las esquinas que resultan de la conducta desaprensiva de algunos vecinos, y que no son eliminados como corresponde por la municipalidad. En este caso, Alejo Sarna comentó que en una recorrida por el barrio vecinos y vecinas de Otamendi destacaron un microbasural en particular que no solo venía creciendo sin pausa, sino que afectaba directamente al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos como un foco de contaminación y degradación del medioambiente. El microbasural se encontraba en la calle Martínez que da a los fondos del barrio Otamendi y linda con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Hasta allí se acercó un equipo del Frente de Todos para hacer una limpieza del microbasural con el doble objetivo de cuidar la limpieza del barrio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y también remediar y proteger el ambiente natural de la zona, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía con el parque nacional. Participó de la actividad parte del equipo del Frente de Todos, entre ellos Gerardo "Gula" Iglesias, Aylen Dalpra y el compañero y vecino del barrio Héctor "Toti" Cortes. Al término de la actividad Alejo Sarna señaló que para su gente "el accionar político no solo pasa por lo discursivo, sino que creemos que tenemos que generar una mejora concreta para los vecinos, por eso hoy vinimos a limpiar esta zona. Y porque queremos lo mejor para Campana. En ese sentido, es fundamental el compromiso de todas y todos para que hagamos una ciudad limpia y comprometida con el medioambiente, principalmente por el Municipio". Sarna también aclaró que todas estas actividades se vienen realizando con equipos muy reducidos para minimizar la circulación de personas y la posibilidad de contagios de COVID-19.



Limpieza del microbasural con el doble objetivo de cuidar la limpieza del barrio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En la calle Martinez, que separa Otamendi con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, se había generado un microbasural que limpiamos con el equipo del Frente de Todos Campana. pic.twitter.com/EFcdLbywfY — Alejo (@alejosarnaok) May 8, 2021

Alejo Sarna:

"Hagamos una ciudad limpia y comprometida con el medio ambiente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar