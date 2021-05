» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

9 de Mayo de 2021







DESFASE El aumento del salario mínimo, vital y móvil dispuesto recientemente no impedirá que siga su deterioro en términos reales, al punto que cuando se complete el incremento en febrero de 2022 solamente alcanzará para cubrir el costo de la canasta de pobreza de abril de 2019, con un rezago de 34 meses. De esa forma, a pesar del incremento escalonado del 35% el nivel de cobertura del salario mínimo será menor al vigente, si se tiene en cuenta que el rezago a marzo de este año era de 31 meses. En la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se resolvió un incremento del 35% del ingreso que en marzo fue de $21.600, que solo alcanzó para la cobertura del 35,48% del costo de La Canasta Básica Total (CBT) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y con el que se marca la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes, que para ese mes fue de $60.873,68.



NUEVO PARQUE El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el municipio de Miramar anunciaron la creación del Parque Nacional de Ansenuza, en el noroeste de la provincia de Córdoba. El nuevo parque nacional comprende la laguna de Mar Chiquita, la laguna salada de mayor superficie de la Argentina y la quina de Sudamérica, además de los Bañados del río Dulce. El parque, el tercero en Córdoba que se sumará al de la Quebrada del Condorito y el de Traslasierra, incluye un enorme espejo de agua y humedal de variada salinidad de cerca de un millón de hectáreas. Se trata de una cuenca alimentada por tres ríos, el Dulce, conocido como Salí, el Primero o Suquía, y el Segundo o Xanaes, que configura una zona clave para la biodiversidad, en especial por la gran cantidad de aves migratorias que la visitan. ACUERDO SALARIAL Los docentes universitarios refrendaron el acuerdo con el Gobierno nacional en la paritaria por un aumento salarial del 35% hasta febrero de 2022, en seis tramos, con revisión de la negociación "en la segunda semana de septiembre" de 2021 por la inflación. El incremento fue homologado en una reunión de la que participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk y rectores de universidades nacionales. También estuvieron los representantes de los sindicatos de docentes Carlos De Feo (Conadu), Daniel Ricci (Fedun), Sergio Romero (UDA), Norberto Heyaca (Fagdut), Marcelo Creta (Ctera) y Walter Merkys (Fatun). Así, la suba, con vigencia hasta febrero de 2022, se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos, iniciando con un 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero. El acuerdo también establece, en este caso para los docentes, una suma fija no bonificable y no remunerativa mensual por persona y por universidad de $1.000 a partir de abril y hasta diciembre de 2021 inclusive. EL PAPA TAMBIÉN El Papa Francisco I se sumó al pedido para que los laboratorios, dueños de las vacunas contra el coronavirus liberen las patentes y reclamó la "suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual" los fármacos. De esta manera, el pontífice se mostró otra vez a favor de que los laboratorios cancelen los derechos de propiedad sobre las dosis para que más países produzcan vacunas, un debate que se reactivó con el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa esta semana. Asimismo, Francisco I enfatizó que es necesario un "acceso universal" a los fármacos para combatir la pandemia que "ha producido muertes y sufrimiento, afectando la vida de todos".

Breves: Noticias de Actualidad

9 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar