Efemérides del día de la fecha, 9 de Mayo

SE SANCIONA LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO En el año 2012, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Identidad de Género (Ley Nº 26.743). La misma instituye que toda persona tiene derecho a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. La identidad de género es definida en el Artículo 2 como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo". A su vez, la Ley establece que todas las personas podrán acceder a intervenciones quirúrgicas parciales y totales o tratamientos hormonales sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa: "Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce". El Registro Nacional de las Personas (Renaper) estima que aproximadamente 9 mil personas realizaron la rectificación registral en su DNI.



PRIMERA OPERACIÓN DE BYPASS AORTOCORONARIO Hace 54 años el cirujano cardiovascular René Favaloro encabezaba la primera operación de bypass aortocoronario en la Cleveland Clinic en los Estados Unidos. Tras pasar 12 años siendo médico rural en Jacinto Arauz (La Pampa), Favaloro partió a Cleveland en el año 1962 con el propósito de realizar una especialización; en sus manos llevaba una carta de recomendación de su maestro, el cirujano y oncólogo José María Mainetti, quien le solicitó al Jefe del Departamento de Cirugía General de la clínica que lo aceptara como residente. Con el tiempo, su entusiasmo y dedicación le permitieron integrar el equipo de cirugía, donde su labor estaba mayormente relacionada con la enfermedad valvular y congénita. Aun así, el médico pasaba horas estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco y revisando detalladamente cinecoronario angiografías. La operación se realizó en una paciente de 51 años y fue un éxito, Favaloro cambió radicalmente el tratamiento de la enfermedad coronaria y permitió que se salvaran millones de vidas alrededor del mundo: "Muchas veces tuve que hacer mi relato en primera persona, ya que participé activamente con nuevas ideas en el desarrollo de la cirugía coronaria. No hacerlo, hubiera sido un exceso de modestia. Pero debe quedar en claro que para mí lo individual no cuenta. Es tiempo de entender que el yo ha sido reemplazado por el nosotros", manifestó en su libro "De La Pampa a los Estados Unidos".



SE LANZA "PETALS FOR ARMOR" Un día como hoy en el año 2020, Hayley Williams lanzaba el disco "Petals for Armor". Producido por la cantante estadounidense junto a Taylor York e integrado por canciones compuestas por la artista con York y Joey Howard, el álbum fue el primero de Williams como solista: "Algunos de mis momentos de mayor orgullo como letrista ocurrieron mientras escribía el álbum". Entre las canciones se encuentran "Cinnamon", "Leave it alone", "Simmer" y "Watch me while I bloom".



