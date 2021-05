» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

El violín Stradivarius y algo mas...

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

Don Antonio Stradivari 1644-1737 nació y murió en Cremona-Italia, dejó 1100 instrumentos entre violines, violonchelos y violas, de los cuales, cerca de 650 se conservan a fecha de hoy. La clave de su oficio era la paciencia, pues a veces era necesario sazonar la madera durante diez años. De los componentes del violín, el más enigmático es el barniz que preserva la madera y da al instrumento su belleza y su timbre de sonoridad propio. Se cuenta que Stradivari usaba, entre otros ingredientes, la llamada sangre de dragón, sustancia gomosa y roja obtenida del fruto de una palmera malaya que Marco Polo trajo de Oriente, pero ¿cuánto barniz aplicaba y en qué forma? ¿Mezclaba los ingredientes fríos, tibios o calientes? Estos secretos murieron con él. El Libro del Eclesiastés, a veces conocido como el "Libro del Predicador" es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia y también del Tanaj, perteneciente al grupo de los denominados libros sapienciales o de enseñanzas. Tonto, tonta: (persona) que tiene poco entendimiento o inteligencia. Lo dijo Nietzsche: "Solo creeré en un Dios que sabe como bailar. Un paseo casual por un Hospital psiquiátrico muestra que la fe no prueba nada. Existen dos tipos diferentes de personas en el mundo: aquellos que quieren saber y aquellos que quieren creer....Dios es un pensamiento que tuerce todo lo que es recto. No puedo creer en un Dios que quiere que le recen en todo momento. La Mentira es una condición de la vida. Las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras. No hay suficiente religión en el mundo ni para destruir la religión. Después de entrar en contacto con un hombre religioso siempre siento que debo lavarme las manos. La creencia básica de los metafísicos es la creencia en la antítesis de los valores. Olvidar nuestro propósito es la forma más común de estupidez. Es el hombre una de las equivocaciones de Dios? Es Dios una de las equivocaciones del hombre? Dios está muerto. Dios permanece muerto. Y lo hemos asesinado. En la cristiandad ni la moralidad ni la religión están en contacto con ningún punto de la realidad. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. El futuro influye en el presente tanto como el pasado. El hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. Toda Credibilidad, toda buena conciencia, toda evidencia de la verdad, viene de los sentidos. En todo, una cosa es imposible: racionalidad. Si hay alguien entre tantos científicos dentro de sus especialidades, fue después de su muerte, su cerebro fue medido y pesado por los científicos. Muestran de este fueron enviadas alrededor del mundo. Los estudios revelaron que sus neuronas estaban firmemente compactadas de lo habitual, lo que podría haberle permitido procesar información de forma más veloz que otras personas. Personalmente, estoy seguro que no era tonto! Se llamaba Albert Einstein y dijo entre otras cosas: "Solo hay dos cosas infinitas: El Universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera". A los lectores de L.A.D: un recuerdo de un "tonto" bueno, personaje de la historieta creación de García Ferré con la colaboración del campanense Lombar: Larguirucho!!!

