» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Desproporcionada restricción a los actos de culto; los obispos rezaron por el fin de la pandemia











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

9 de Mayo de 2021 - Año II - Edición Nº 131 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina DESPROPORCIONADA RESTRICCIÓN A LOS ACTOS DE CULTO Días atrás, me dirigí a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires para manifestar mi perplejidad por la reducción a un máximo de 10 personas para los actos de culto al aire libre. Le transmití que, hasta ahora, siempre hemos hecho enormes esfuerzos para acatar y explicar las medidas sanitarias. Yo mismo hice una carta fundamentando las atribuciones de las autoridades aun cuando se trata de actos de culto, pero esto supone que se trate de medidas racionales. Tensar tanto la cuerda no nos ayuda. Basados en la actividad permitida 104, del decreto nacional, ya estábamos celebrando las Misas al aire libre con 20 personas, y así lo estábamos haciendo, con distancias de más de dos metros entre personas o burbujas. Para hacerlo, los sacerdotes han celebrado muchas Misas en distintos horarios de manera que pudiéramos cubrir mínimamente la demanda, al menos de las personas que más lo requieren. Reducir ahora ese número para la fase 2 y aun para la 3, a sólo 10 personas, nos parece a todos muy abusivo y completamente desproporcionado. Y esto se plantea no desde el punto de vista de la fe, sino desde la misma evidencia racional. Nos parece extraño que se considere un culto religioso más peligroso que una actividad deportiva. No pedimos que se consideren los actos del culto desde el punto de vista de la fe. Pero con una mirada meramente humana se advierte que 20 o 30 personas a dos metros de distancia en una Misa al aire libre no tienen riesgo de contagio. Se ignora un hecho constatable: la Misa es un acto muy estático. La gente no se mueve, no hablan entre sí, no se tocan, no hay interacción. La única interacción que existía era el saludo de la paz que se ha quitado. En un partido de futbol, en cambio, hay contacto, cercanía interpersonal, se tocan, se gritan, se respiran encima, y los riesgos son claramente diferentes. Aun los grupos de personas que se juntan a merendar en una plaza, tienen mucho mayor contacto que en una Misa. De hecho, en algunos de los decretos emanados hasta ahora se insinuaba una distinción, pero en estas últimas medidas ha desaparecido y no vemos que esto sea razonable. Si se quiere obrar de manera realmente razonable y científica, entonces lo racional sería distinguir los actos de culto de otros tipos de reuniones, y habilitar un número mayor de personas que haga que la norma sea realmente practicable. Mons. Víctor Manuel Fernández - Arzobispo de La Plata El Obispo Pedro Laxague y Obispo Auxiliar Justo Rodríguez Gallego - ambos de la Diócesis de Zárate-Campana -, han adherido junto a otros Obispos bonaerenses a la carta del Arzobispo de la Plata Victor Manuel Fernández, quien manifiesto y fundamentó antes las autoridades provinciales su disconformidad por las medidas de restricción en los actos de culto. 7 de mayo de 2021 Los Obispos del Conurbano Bonaerense adherimos a la carta enviada por el Arzobispo de La Plata, capital de la provincia, a las autoridades del Gobierno Provincial y al Gobernador Lic. Axel Kicillof. Entendemos y acompañamos la situación sanitaria, igualmente pedimos poder rever la desproporcionada medida de poder contar tan solo con 10 personas al aire libre para la Celebración del Culto. Así mismo, solicitamos de manera formal dialogar para discernir una mayor apertura en las celebraciones en este tiempo de tanta necesidad, no solo de la salud física, sino también espiritual de nuestro pueblo bonaerense.





Misa en el atrio de la Catedral Santa Florentina de Campana



LOS OBISPOS REZARON POR EL FIN DE LA PANDEMIA Por invitación del Arzobispo de Mercedes-Luján, +Jorge Eduardo Scheinig, en las vísperas de Nuestra Señora de Luján, los obispos argentinos se unieron de manera virtual para rezar juntos a Nuestra Madre de Luján por el fin de la pandemia generada por el Coronavirus. El sábado 8 de mayo, en la Solemnidad de Nuestra Señora de Luján se celebró la Misa central desde el Santuario presidida por Monseñor Jorge Scheinig y concelebrada con el Cardenal Mario Poli y Monseñor Oscar Ojea. Finalizada la misa se realizó el tradicional cambio de manto de la Virgen. Nuestra Señora de Luján es la Patrona de la Argentina y de la Diócesis de Zarate - Campana. ¡Gracias Madre por estar siempre! Virgen de Luján, ruega por nosotros

Rosario por el fin de la pandemia



MARATÓN DE ROSARIOS El Papa Francisco rezó desde la Basílica de San Pedro "por la humanidad herida a causa de la pandemia. De esta manera, el 1 de mayo inauguró la maratón del rezo diario del Santo Rosario en el que participarán todos los Santuarios Marianos del mundo para pedir a la Virgen María que interceda por el fin de la pandemia y se reanuden las actividades sociales y laborales. Se llevará a cabo todos los días del mes de mayo de 2021 a las 13 p.m. hora argentina, con una intención de oración particular. El 8 de mayo desde la Basílica de Lujan se rezó por los profesionales de la comunicación. CARTA AL PUEBLO DE DIOS Querido Pueblo de Dios de la Ciudad de Campana: Como es de conocimiento de todos, los gobiernos nacional y provincial han establecido, con motivo de la pandemia, restricciones para las celebraciones del culto de las diversas confesiones religiosas, las mismas deben ser al aire libre y con una asistencia máxima de diez personas, tanto en la fase dos como en la fase tres. Estas condiciones, que a pesar de todo observaremos, sin perjuicio de hacer reserva de los derechos constitucionales que nos asisten, deberían ser nuevamente analizadas y revisadas por la autoridad competente en consulta con los representantes de los diferentes credos, ya que en las condiciones en que se pretenden llevar a cabo hacen prácticamente inviable el desarrollo de dichas celebraciones. Teniendo en cuenta que las bajas temperaturas no aconsejan realizar celebraciones fuera del templo y que el número de personas que se permite asistir (10), aún afuera del templo, es demasiado exiguo, se ha considerado como posible alternativa que la Santa Misa se transmita en vivo a través de internet. Las nuevas restricciones no afectan nuestras oraciones, en las que seguiremos pidiendo a Dios por el fin de la pandemia. A través de todos los medios posibles procuraremos llevarles la cercanía de Jesús, Buen Pastor y, aún con nuestras limitaciones, colocarnos al servicio de ustedes en todo lo que podamos. Cada Parroquia informará oportunamente a su comunidad la mejor forma de ponerlo en práctica. Unidos en la oración, imploramos a la Virgen Santísima, nuestra Madre de Luján, nos bendiga, acompañe e interceda por nosotros ante su divino Hijo, en estos momentos de dificultad. Pbro. Edgardo Galuppo, rector de la Iglesia Santa Bárbara R.P. Rufino Giménez Fines, párroco de Ntra. Sra. del Carmen Pbro. Fernando Crevatín, párroco de la Catedral Santa Florentina Pbro. Jonatan Sfardini, párroco de San Vicente de Paúl Pbro. Alejandro José Álvarez Campos, párroco de Ntra. Sra. de Luján y Santos Apóstoles Pedro y Pablo Campana, 8 de Mayo de 2021 PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Desproporcionada restricción a los actos de culto; los obispos rezaron por el fin de la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar