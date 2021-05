Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 09/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 09/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Muñiz en el inicio de una nueva ilusión Primera Nacional:

Villa Dálmine enfrenta a Santamarina con la ilusión de traerse su primer triunfo de Tandil Automovilismo:

Rincón Tuerca El Historial:

Siete sin ganar

Por Gustavo Belsué Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca







TURISMO CARRETERA: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera para su campeonato donde televisa desde las 11 hs en el autódromo de Paraná en Entre Rios. CONCRETAR: La vuelta de Pablo Savastano a la alta competencia se concretara en la categoria Alma en su gran premio donde correrá en dos autos desde su condición de invitado. SUMARSE: Lo cierto es que se sumará a la clase tres de Fernando Signorele en el Fiat Uno y también participará con su primo Patricio Maciel en la Clase Dos quien además correrá en el Fiat Uno Pablo que si desea tras la carrera puede comprar el mismo. PODER: De concretarla venta de su auto dejó que cree no poder seguir corriendo porque hoy por hoy los presupuestos son demasiados para poder encarar un campeonato y la realidad que de poder correrse da la posibilidad de hacerlo como invitado en otro auto. AVANZAR: Sin duda que Sergio Tapie sigue avanzando en su proyecto del auto eléctrico que ya una terminal de baterias se subió a este emprendimiento por demás muy interesante. META: Continuando con este atractivo proyecto de Tapié ya tiene como meta dentro de los noventa días el auto podrá correr en carreras de picadas y empezar a demostrar el nivel de este vehículo eléctrico. IDEA: Hay una idea de Sergio seguir acrecentándode parque de autos eléctricos y aquellos que desean llegar a lograrlo con el suyo solo con llegar a su taller y concretar el sueño. NUEVO: Un nuevo auto del Tope Race se está acercando a la estructura del JRT que continuando con los vehiculos ya atendido de la categoria mas todo los zonales que mantiene de varias temporadas. TC PISTA: La categoria visita al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Publica. ENTREVER: En reciente nota televisiva Carly Bava dejó entrever que si bien se bajó del auto de carrera hay una intención de correr un karting para sumarse a la categoria Rotax. INVITADO: La señorita Ludmila Rodriguez confirmó que este fin de semana se suma a la Clase TC 1600 de Alma donde su piloto invitado Damian Toledo estará en el gran premio Dante Tamburrini en el autódromo de La Plata. CONFORMADO: El equipo de Ludmila está conformado con la atención chasista por parte de Bravo, la motorización a cargo de Antonio Toledo y todo el taller "Los Crottos" acompañan este proyecto. PROKART: La categoria de karting realizó este fin de semana en el kartódromo de Ciudad Evita otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. VOLCO: El zarateño Leandro Cracco viene de correr en la Clase Uno del Turismo Pista donde en la serie volcó lo que complicó su ubicación en la final y pudo subir en el resultado final y quedó conforme a pesar de todo. PICADAS: Este fin de semana se está realizando una nueva fecha del presente campeonato "Osvaldo Morresi" en la ciudad de San Pedro para todas las clases. FECHA: Los dirigentes de las picadas también hacen saber que la próxima fecha del presente campeonato en el predio de San Pedro el venidero 23 de mayo también para todas las clases donde se espera la presencia de los pilotos de nuestra zona. UTILIZAR: El Turismo Nacional estará visitando el autódromo Galvez donde quieren utilizar el circuito número doce pero los flamantes dirigentes de la categoria decidieron que la clase dos no utilice este trazado como la Clase Tres. TC REGIONAL: La categoria está visitando el autódromo de La Plata durante este fin de semana con sus dos clases GTA y GTB donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REALIZAR: Valentino Lacognata volvió acorrer en Motocross con su propio equipo lo realizó en la Clase Intermedia en el Campeonato Provincial MX donde quedó conforme con su actuación. ASEGURAR: Continuando con Valentino el joven representante de Zárate aseguró que tiene todo en encaminado para desarrollar el campeonato ante contar con el presupuesto para tal emprendimiento. CORRER: La idea es que Gastón Iglesias esté corriendo este fin de semana en la Clase TC 1100 de Alma donde como piloto estaría su amigo Jeremias Sciasi en auto tiene al Topo Gonzalez en el chasis y José Luis su papá en el motor. MOLESTOS: Los chicos de los ciclomotores estan un poco molestos dado que una vez mas se paró el campeonato sin nuevo aviso donde por cierto Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi deberan aguardar este tiempo. INTENCION; En su taller se viene trabajando en su camioneta con la intención de sumarla en su momento en la categoria del 4x4 y Edgardo Stemberg ya va de cara a entrar en la parte final del vehículo. CONFORME: Nueva presentación de Facundo Sardo que se presentó en el Campeonato Provincial MX en Salto donde más allá de cualquier resultado desarrolló su propuesta que finalmente lo dejó conforme. CHASIS DEL REGIONAL: La categoria que sigue convocando pilotos visita el autódromo Mouras para encarar desarrollar otra fecha del campeonato que desde las 9.30 hs comienzan con su espectáculo. MOSTRAR: Viene de correr en el circuito de Salto y el talentoso joven local Marcos Garrido volvió a mostrar lo suyo en la clase intermedia de Motocross en el campeonato Provincial MX donde quedó segundo en las dos mangas para dejar en claro que si bien hace bastante que no había actividad el pibe no se olvidó de nada. SUSPENDIDO: La carrera para el Rally Federal estaba pautada para el pasado fin de semana en la ciudad de Rojas pero finalmente se suspendió por el tema del Covid y ahora la misma se va a reprogramar para adelante cuando se vuelva a la actividad y no se perderá la fecha para el club organizado, donde los dirigentes de la categoria decidieron darle curso a esta posibilidad. ALMA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo Mouras en la ciudad de La Plata por otra carrera del presente campeonato "Luis Altuna" con todas sus clases y se desarrolla el gran premio "Dante Tamburrini" con pilotos invitados. Desde las 10 hs el espectáculo arranca para la categoria. INVITADOS: Los pilotos locales ya definieron serán sus invitados a saber: Gastón Fernandez, Guillermo Fernandez, Gastón Iglesias, Jeremías Schiasi, Victor Gonzalez, Ariel Bianco, Agostino Giordano, Sergio Giordano, Ludmila Rodriguez, Damian Toledo, Pablo Savastano, Patricio Maciel (C2), Fernando Signorele (C3) y Daniel Vidal, Sebastian Signore. NOTA: En el programa televisivo Mostosport se pudo observar una nota con Oscar Famgno donde contó con lujo de detalles aquella carrera en Nurbungryn donde el participó y dejó un documento en su relato que provocó la satisfacción de quienes observaron el envio televisivo por el Canal 15 local. PROVOCAR: El tema de los presupuestos son lo que llevaron a provocar que el piloto de Zárate no está corriendo en estos momentos en el TYC Regional. Y aún no tiene definido si podrá volverán esta temporada. TERMINAR: El Turismo Carretera Super 2000 viene de correr en el autódromo de San Nicolás donde el piloto local Matías Milla con el Renault del equipo oficial terminó en el puesto segunda en la carrera clasificatoria para en la competencia final terminó séptimo en esta que fue su carrera número 100 en la categoria. DECISIONES: Los dirigentes que a partir de ahora tienen a su cargo el Turismo Nacional una de las primeras decisiones es buscar la posibilidad de potenciar el parque de autos con pilotos de nivel nacional y por esto están hablando con Agustin Capino y Matias Rossi. CANAL: No muchos saben que Don Juan Carlos Rizzo ha inaugurado su propio Canal de YouTube donde se muestra como se fabricó sus propios autos y también documentales de la historia del automovilismo argentino. Llevando su nombre el Canal ya está al alcance de quienes puedan disfrutarlo. Bienvenido!! AUSENCIA: La ausencia de Juan Pablo Galliano a la última carrera del TC Bonaerense tiene que ver con un tema familiar de salud que por lógica se decidió no estar en esa fecha desarrollada en Roque Perez. DISFRUTAR: La carrera de motocross se desarrolló realizando otra fecha del campeonato Provincial Mx y allí estuvo corriendo Diego Lacognata ante lo inesperado pero el amor fue más fuerte y finalmente fue parte de la competencia donde solo se dedicó a disfrutar la misma sin la más intención de pelear la carrera. TC BI PLAZA: La categoria visita este fin de semana el autódromo de Bradsen en donde desde las10 hs arrancan con su espectáculo. CONVERSACION: Por estas horas están en plena conversación con su futuro chasista para atender su auto de cara al arranque del campeonato y el Tano Zarantonello quiere tener todo armado para ese momento. CAMBIOS: Finalmente la categoria Turismo Pista cambio de autódromo y su próxima carrera se desarrolla el 25 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Rios. LLEGAR: El Turismo Cuatro Mil Argentino viene de correr otra competencia el fin de semana pasado en el autódromo de La Plata donde el representante de Zárate Nicolás Laccette que a bordo del Ford que tiene motorización de Matias Guillen llegó en el puesto décimo. CONFORTABLES: Arrancó el otoño y comenzó el nuevo mes donde ya entraron las flamantes mas tan confortables desde sus condiciones de moto eléctrica que acaban de ingresar al mercado local en la esquina de Castelli y Alberdi en la boutique de las motos. ALEGRIA: Luego de un tiempo tomó la determinación de volver a correr en motocross dias atrás Lucas Debesa que más allá de cualquier resultado la alegría de poder hacer lo que le gusta como para decir el piloto siempre está vigente. PAKO: Esta especialidad del karting está desarrollando otra carrera del campeonato en el kartódromo Juan y Oscar Galvez durante este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. TRABAJAR: La Formula Nueva Generacion ya está trabajando de cara a su próxima carrera con pilotos invitados a desarrollarse el venidero 30 de mayo donde ya se viene anunciando que varios importantes que pasaron en su momento van confirmado su presencia. AGRADECER: El pibe Alfio Giordano tuvo de agradecimiento por los motores que para su karting le entregó de cara a las pruebas Gustavo Milivinti al representante de Zárate que viene en crecimiento en la Escuelita del Automovilismo.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar