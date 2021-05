» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

River enfrenta a Aldosivi con la mira puesta en los Cuartos de Final







El Millonario necesita ganar para asegurar su lugar. En cambio, a San Lorenzo le alcanza un empate ante un Racing prácticamente obligado a derrotarlo. En tanto, en la Zona B, Independiente y Lanús son dos que hoy están afuera y buscarán meterse en playoffs. Ayer perdió Boca. El fútbol argentino de Primera División vivirá hoy un "súper domingo" con la definición de los últimos cuatro clasificados a los Cuartos de Final de la Copa 2021 de la Liga Profesional. Una definición en la que están involucrados cuatro de los equipos "grandes" (tres de ellos pueden quedar eliminados). ZONA A Colón (24 puntos) y Estudiantes de La Plata (22) ya tienen su boleto a los playoffs. Por detrás, cinco equipos aspiran a quedarse con los dos pasajes restantes a la etapa final del certamen. San Lorenzo (21) visitará desde las 14.30 horas a Racing (18) sabiendo que un empate lo lleva a la próxima instancia y que hasta puede llegar a clasificar con una derrota. Enfrente, a La Academia solo le sirve ganar. Y por cuanta mayor diferencia, mejor. En el cuarto puesto se instaló Banfield (20) ayer, tras vencer 1-0 como visitante a Godoy Cruz. Ahora, el Taladro necesita que no ganen ni River Plate ni Rosario Central ni Racing. El Millonario (18) está obligado a ganar en el duelo que sostendrá frente a Aldosivi de Mar del Plata desde las 14.30 horas en el Monumental. Su buena diferencia de gol (+11) es un plus con el que cuenta para la definición. Por su parte, Rosario Central (también 18) jugará como visitante frente a Platense desde las 14.30 horas con la obligación de ganar y esperar lo que suceda con River y Racing. En el Calamar será el último partido de Juan Manuel Llop como DT. Los demás partidos de la Zona A serán: Arsenal vs Central Córdoba (10.00) y Argentinos vs Estudiantes (12.10). Mientras que Colón jugará desde las 18.00 el clásico interzonal frente a Unión (18) con la posibilidad de negarle el pase a Cuartos de Final al Tatengue. ZONA B Vélez Sarsfield (1º con 31) cerró ayer una gran primera fase al golear 5-0 a Gimnasia de La Plata, que se quedó sin chance alguna de llegar a los playoffs. Por su parte, la versión alternativa de Boca (2º con 22) cayó anoche 1-0 ante Patronato como visitante, con la tranquilidad de ya saberse clasificado. En cambio, el otro duelo de esta zona que también se jugó ayer tuvo importancia en la definición: Atlético Tucumán goleó 5-0 como local a Defensa y Justicia. Así, con 18 puntos y +4 de diferencia de gol, el Decano se instaló en el cuarto puesto. Tercero está Talleres (20), que hoy necesita un empate ante Lanús (16) para asegurarse su boleto. En cambio, el Granate está obligado a ganar y esperar que no lo hagan ni Unión ni Independiente. El Tatengue (18) jugará el clásico ante Colón, mientras Independiente (17) visitará a Huracán en Parque Patricios con la obligación de ganar para llegar a los Cuartos de Final. Todos estos encuentros se disputarán desde las 18.00 horas. La programación de la fecha se cerrará desde las 21.00, cuando Newells reciba a Sarmiento de Junín en duelo de colistas de la Zona B.

BANFIELD LE GANÓ AYER A GODOY CRUZ Y DESBANCÓ A RIVER DEL CUARTO PUESTO DE LA ZONA A





SAN LORENZO Y RACING DISPUTARÁN HOY UNO DE LOS PARTIDOS MÁS ATRACTIVOS DEL DOMINGO



Liga Profesional:

River enfrenta a Aldosivi con la mira puesta en los Cuartos de Final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar