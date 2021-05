» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 09/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

EL KUN LE FALLÓ Ayer, Manchester City podía coronarse campeón de la Premier League si derrotaba al Chelsea (que será su rival en la final de la Champions League). Los dirigidos por Pep Guardiola ganaban 1-0 y al cierre del primer tiempo dispusieron de un penal que Sergio Agüero quiso convertir picando el balón, intención que fue abortada por el arquero Edouard Mendy. Después, en el segundo tiempo, Chelsea dio vuelta el marcador, se impuso 2-1 y pospuso el festejo del City, que igualmente puede celebrar hoy si Manchester United no vence como visitante al Aston Villa (10.05; ESPN).



EL BARSA NO PUDO Por la 35ª de La Liga de España, Barcelona (75 puntos) igualó 0-0 como local ante Atlético de Madrid (77) y no pudo desbancarlo de lo más alto de las posiciones. Hoy, Real Madrid (74) tendrá la posibilidad de igualar al Colchonero en caso de vencer a un Sevilla (70) que todavía tiene chances de meterse en la pelea por el título (juegan desde las 16.00 por ESPN). TRIUNFAZO DEL LEEDS Por la misma 35ª fecha de la Premier League, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa superó 3-1 como local a Tottenham y avanzó a novena posición del campeonato con 50 puntos (15 victorias, 5 empates y 15 derrotas; 53 goles a favor y 53 en contra). BAYERN CAMPEÓN Bayern Munich goleó ayer 6-0 a Borussia Monchengladbach y se coronó campeón de la Bundesliga por novena temporada consecutiva. El polaco Robert Lewandoski volvió a brillar con un nuevo triplete y llegó a los 39 tantos en el certamen. LAUTARO CELEBRÓ Ya consagrado campeón, Inter goleó ayer 5-1 como local a Sampdoria por la 35ª fecha de la Serie A de Italia. El quinto tanto del Neroazzurro lo convirtió el argentino Lautaro Martínez, de penal (llegó a 16 en el campeonato). PRIMERA B METRO El líder del Torneo Apertura, J.J. Urquiza (19 puntos), recibirá mañana a Deportivo Merlo. Ayer, Los Andes venció 3-0 a Talleres (RE) y quedó como escolta, apenas un punto por debajo. Los demás resultados del sábado fueron: Defensores Unidos 2-0 Deportivo Armenio, Colegiales 3-1 UAI Urquiza, Argentino (Q) 2-1 San Miguel, Sacachispas 1-0 Flandria y Acassuso 2-1 Cañuelas. Hoy domingo juegan Fénix vs Comunicaciones. LÍDER CHARRÚA Central Córdoba (R) derrotó ayer 1-0 como visitante a L.N. Alem y se trepó a los más alto del Apertura de la Primera C con 21 puntos (está invicto, con 6 victorias y 3 empates). Hoy, Ituzaingo (20) podrá recuperar el liderazgo en caso de vencer a Sportivo Italiano. Este domingo también juegan: Real Pilar vs Midland y Claypole vs Luján. Los demás resultados de ayer fueron: Laferrere 1-1 Deportivo Español, Sock Sud 1-0 El Porvenir y Argentino (M) 2-1 San Martín (B). XENEIZES AL FRENTE Por la 6ª fecha de la Primera A Femenina, Boca Juniors venció ayer 3-0 a El Porvenir en duelo de invictos y quedó como único líder de la Zona A con 13 puntos. En la Zona B, River Plate (hoy visita a Platense) y UAI Urquiza (mañana recibe a Excursionistas) mandan con puntaje perfecto.

