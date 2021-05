Soledad Alonso se reunió con Feriantes de la Ruta 6

Después de una semana sin trabajar, la situación de los feriantes es crítica. Del encuentro también participó la Concejala del Frente de Todos Romina Carrizo. Desde el gobierno Provincial como en Nación, ratificaron que la actividad comercial continuará habilitada, respetando los protocolos correspondientes. "Procuramos que ninguna actividad económica esté paralizada en este momento, salvo la nocturnidad, así lo refleja el DNU del Presidente Alberto Fernández. Lo que cuestionamos es el cierre de estas actividades en particular. Acompañamos el reclamo de los y las trabajadores y trabajadoras porque es su derecho y nuestra obligación de estar junto al pueblo" aseguró Soledad Alonso. La legisladora recibió ayer por la tarde en el local de la Agrupación Néstor Kirchner de nuestra ciudad, a tres mujeres que representaban a los feriantes. "Sabemos también que son mayoritariamente las mujeres quienes participan en esta economía popular, son las jefas de hogar que necesitan una reglamentación urgente, el reconocimiento de nuestro trabajo históricamente invisibilizado y nuestros derechos por parte del municipio, de manera integral y desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, asumiendo el mismo compromiso que tiene a nivel nacional el estado vigente para avanzar en común hacia una sociedad más igualitaria y justa", aseveró la Diputada Provincial con respecto a la imagen que evidenció la composición predominante de mujeres que trabajan en la feria de Ruta 6. El pasado 1 de mayo, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, declaró que "Las ferias al aire libre están habilitadas", destacando que deben realizarse con protocolos y que son las autoridades municipales las encargadas de controlarlas. En esa misma línea se refirió a la situación la ministra de Seguridad, Sabina Frederic en comunicación con Radio Mitre el mismo día: "La tarea central la tiene que realizar el municipio que es el que tiene la facultad de las habilitaciones y fiscalización de las ferias". En otros municipios de la provincia como La Plata, Quilmes y Escobar, la situación de los feriantes no ha sufrido alteraciones en su funcionamiento. "Viendo el caso de los feriantes estamos seguros de que hay posibilidad de trabajar en conjunto con el municipio para otorgar una respuesta positiva en este caso. Vamos a colaborar de nuestra parte en el concejo deliberante sobre esta situación, y esperamos que se resuelva pronto" sostuvo Romina Carrizo, Concejala por el Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante de Campana. "Es muy grande nuestra angustia. La estamos remando muchísimo para salir adelante, porque ya no viene la misma cantidad de gente y muchos compañeros se fundieron", explicó Yésica, empleada en un puesto de la Feria, y continuó: "Es realmente un golpe durísimo el que nos están dando. Entendemos que hayan limitaciones a la capacidad pero no el cierre, queremos trabajar". De la misma manera expuso Zulma, una artesana que mantiene su puesto en la Feria de la Ruta 6 desde hace 10 años. "Estamos unidos y organizados. Somos una gran familia, y aquí muchas personas tienen la oportunidad de emprender, tanto puesteros y empleados. Yo soy artesana y vivo el día a día, ¿Qué voy a hacer si estoy un día más sin trabajar? Estamos hablando de muchas familias que se han quedado sin posibilidad de llevar el sustento a su hogar". Sobre el final del encuentro, Soledad Alonso concluyó: "Sabemos que esto es de competencia municipal. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Queremos reunirnos con el intendente Sebastián Abella para lograr un acuerdo y de esta forma manifestamos nuestra voluntad para trabajar en conjunto. Confío en su buena predisposición".

"Queremos reunirnos con el intendente Sebastián Abella para lograr un acuerdo", explicó la diputada Soledad Alonso.





La foto fue tomada con el debido cuidado y distanciamiento social.

Ayer recibimos en la @NkCampana a tres mujeres feriantes de la #Ruta6 y dimos junto a Romina Carrizo una rueda de prensa.



Son mayoritariamente las jefas de hogar quienes participan en esta economía popular y esta inhabilitación del municipio les está trayendo un gran perjuicio. pic.twitter.com/uJVWespclT — Soledad Alonso (@soleaalonso) May 11, 2021

Soledad Alonso se reunió con Feriantes de la Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar