En el inicio del Torneo Apertura se impuso como local con goles de Enzo Ritacco y Enrique Grieger, ambos en el primer tiempo. Así, el Auriazul es uno de los tres equipos que comenzó ganando. En la próxima fecha visitará a Juventud Unida. Después de cuatro meses sin partidos oficiales, de 131 días de su última presentación como local y de una preparación de doce semanas, para Puerto Nuevo era muy importante comenzar el Torneo Apertura 2021 de buena forma. Y así lo hizo: le ganó 2-0 a Muñiz en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esa manera, el Portuario se sacó de encima un parate que se hizo demasiado largo y, también, la ansiedad y la incertidumbre que se fue acumulando en todo ese tiempo. Incluso, los dos goles de ventaja que consiguió ante el Rayo Rojo le permiten hoy verse en lo más alto de las posiciones de la Primera D. Los dirigidos por Gastón Dearmas pisaron fuerte en el primer tiempo: luego de los minutos lógicos que necesitaron para acomodarse al debut se hicieron dominadores del trámite. Especialmente después que Enzo Ritacco abriera el marcador a los 21 minutos, en una jugada que nació de un gran cambio de Kevin Redondo para Enzo Moreno, quien sobre la izquierda, a la altura del área, enganchó hacia atrás y esperó la llegada del exmediocampista de Acassuso, que controló y remató con precisión al segundo palo. Por entonces, Javier Balbuena ya mostraba seguridad para controlar los envíos aéreos contra su área, único recurso que tuvo el tibio Muñiz para tratar de inquietar al Auriazul. Y al mismo tiempo, la zaga central que conformaron Enrique Grieger y Mario Godoy también ofrecía firmeza y tampoco pasaba sobresaltos. De allí en adelante, Redondo era el eje del equipo, pero el juego de Puerto Nuevo crecía con las intervenciones Ritacco y Ezequiel Ramón, dos jugadores de criterio y buen pie dispuestos a manejar el ritmo y los hilos de la formación campanense. Y para verticalizar sus ataques encontró mayores facilidades por la izquierda, por donde subía Urial Huarte (un gran remate suyo obligó a una brillante respuesta del arquero Romano) y por donde Moreno volvió a desequilibrar en los minutos finales de esa primera parte, generando una infracción en el vértice del área que sería decisiva, porque Santiago Ojeda ensayó un "centro-arco" en ese tiro libre y Grieger anticipó de cabeza en el primer palo para anotar el 2-0. La formación Portuaria se completó con su máxima referencia ofensiva, Antonio Samaniego, quien no entró tanto en juego, pero sí aportó despliegue y sacrificio, al igual que Selem Lojda, que jugó abierto sobre la derecha, desdoblándose como mediocampista y extremo. En la segunda parte, el Auriazul se plantó desde la tranquilidad que le daban los dos goles de ventaja, mientras Muñiz buscó cambiar por completo su imagen: el DT Alberto Insaurralde realizó cuatro modificaciones en el entretiempo para tratar de ir a buscar el descuento y el empate. Sin embargo, el elenco campanense siguió luciendo mejor y hasta generando nuevas situaciones: una corrida de Moreno por izquierda hasta lo profundo del área pareció terminar en penal (no sancionado) cuando punteó el centro atrás; y posteriormente también Ritacco se metió al área, pero por derecha, tras una gran acción que no finalizó en gol porque entre Acosta y Romano alcanzaron a interrumpir justo la cesión hacia Moreno, quien llegaba libre por el segundo palo. Recién sobre los 20 minutos reaccionó seriamente el Rayo Rojo, que de contragolpe encontró espacios para que Verdún quede mano a mano con Balbuena, quien achicó rápidamente y atoró al delantero visitante. Poco después también inquietó Ponce, con un zurdazo que salió muy alto. Fueron dos sobresaltos dentro de un trámite que el Auriazul controló, incluso después de los cambios que ensayó Dearmas y que generaron los debuts de Marcos Quiroga (juvenil de la cantera del club), Rodrigo Martínez y Alexander Meza (ambos categoría 2001 y exjugadores de la Reserva de Tigre). En los minutos finales, cuando el pleito ya lucía sentenciado, Muñiz buscó con mayor intensidad presionar sobre la última línea del elenco campanense y cerca estuvo de llegar al descuento cuando Ponce logró eludir a Balbuena. Sin embargo, su definición pegó en el costado externo de la red. Por eso, Puerto Nuevo cerró este debut con un 2-0 que hoy le permite asomarse en lo más alto de la tabla. Una inyección de confianza y motivación para un plantel que, por su conformación, no es candidato, pero que se preparó para dar pelea y que se ilusiona con ser parte de la discusión grande de este campeonato.



EL FESTEJO DE ENRIQUE GRIEGER TRAS CONVERTIR EL 2-0 A LOS 40 DEL PRIMER TIEMPO (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Sandro Areco, Braian Cívico, Marcos Quiroga, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Alan Sosa. MUÑIZ (0): Alexis Romano; Mariano Morales, Mariano Acosta, Alan Furgencio, Osmar Martínez Espinoza, Emanuel Maciel; Alejandro Acuña, Gabriel Saucedo, Gonzalo Villafañe; Nahuel Camargo y Juan Cruz Ledesma. DT: Alberto Insaurralde. SUPLENTES: Martín Díaz, Bruno Gutiérrez, Lucas Merani, Iván Malmoria, Santiago Verdún, Facundo Lallana y Cristian Ponce. GOLES: PT 21m Enzo Ritacco (PN) y 40m Enrique Grieger (PN). CAMBIOS: ST Merani x Furgencio (M), Malmoria x Martínez Espinoza (M), Verdún x Villafañe (M) y Ponce x Camargo (M); 21m Martínez x Lojda (PN) y Quiroga x Ramón (PN); 34m Meza x Ritacco (PN). AMONESTADOS: Ojeda (PN); Acosta y Camargo (M). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Fernando Cruz

LA PRIMERA FORMACIÓN DE PUERTO NUEVO EN ESTE APERTURA (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO).





EL CORRENTINO MARIO GODOY JUGÓ JUNTO A ENRIQUE GRIEGER EN LA ZAGA CENTRAL. AMBOS LE DIERON FIRMEZA A LA ÚLTIMA LÍNEA PORTUARIA (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFIA).





URIEL HUARTE APORTÓ MARCA Y PROYECCIÓN POR EL ANDARIVEL IZQUIERDO. Y HASTA ESTUVO CERCA DEL GOL EN EL PRIMER TIEMPO (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO). RITACCO Y GRIEGER, DOS DEBUTS CON GOL En esta primera fecha del Torneo Apertura 2021, Puerto Nuevo presentó a siete debutantes: un juvenil de la cantera del club (Marcos Quiroga) y seis jugadores que llegaron como refuerzos. De estos últimos, Enzo Ritacco y Enrique Grieger dejaron una marca indeleble en la victoria ante Muñiz al convertir los dos goles del triunfo. "Cuando le pegué ya sabía que entraba", contó luego Ritacco. "Es una alegría inmensa por el triunfo y por el equipo. Nos esforzamos desde el minuto uno e hicimos los que nos propusimos en el vestuario. Esto nos sirve para ganar confianza y seguir trabajando como lo venimos haciendo estos cuatro meses", agregó el exmediocampista de Acassuso en diálogo con el Departamento de Prensa del Auriazul. Por su parte, Grieger se mostró "contento por el gol" que significó el 2-0 antes del entretiempo. "Contento porque es una ayuda que le pude dar al grupo. Laburamos muchos meses para llegar de la mejor manera y, por suerte, comenzamos ganando", añadió el exdefensor de Juventud Unida, quien cumplió una destacada labor en defensa Además, el domingo también debutaron Mario Godoy, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Antonio Samaniego.

LA CELBRACIÓN DE RITACCO CON MORENO, QUIEN LO ASISTIÓ EN LA JUGADA QUE DERIVÓ EN EL 1-0 (FOTO: ANDRÉS RAJOY / PRENSA PUERTO NUEVO).



ES UNO DE LOS TRES LÍDERES La primera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Primera D se completó ayer lunes y terminó dejando a tres equipos en lo más alto de las posiciones. Además de Puerto Nuevo, también ganaron Atlético Lugano (2-1 a Centro Español como local) y Yupanqui (2-1 a Argentino de Rosario como local). Los restantes tres encuentros finalizaron en tablas: Defensores de Cambaceres 1-1 Liniers, Sportivo Barracas 0-0 Central Ballester y Deportivo Paraguayo 0-0 Juventud Unida. La segunda y próxima fecha tendrá los siguientes partidos: Juventud Unida vs Puerto Nuevo, Deportivo Paraguayo vs Defensores de Cambaceres, Muñiz vs Sportivo Barracas, Central Ballester vs Atlético Lugano, Centro Español vs Yupanqui y Argentino de Rosario vs Liniers.

