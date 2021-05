Plantean un tope para el aumento de las patentes de rodados municipalizados

En la última sesión del HCD, la UV Más Campana presentó un proyecto que le solicita al Ejecutivo que los incrementos no superen el 40% respecto al año anterior. Después de haber recibido reclamos de "diversos vecinos" por los "excesivos" aumentos que se han registrado en el valor de las patentes de los rodados municipalizados, la UV Más Campana presentó una propuesta para solicitar que se implemente un tope al incremento de este impuesto. La iniciativa se presentó el jueves en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, con la intención que el Ejecutivo implemente un sistema para que el aumento no exceda el 40% anual respecto a los valores del año anterior. Sin embargo, el oficialismo no acompañó el tratamiento sobre tablas del proyecto y pasó a comisión. "Los incrementos, especialmente en las motos nuevas, han sido excesivos y no guardan relación con las variaciones sufridas por los salarios y por los precios generales de la economía y han generado fuertes disgustos", señaló el concejal Axel Cantlon. Además, el edil contextualizó esta iniciativa en el marco de la crisis generada por la pandemia de coronavirus: "Actualmente se está atravesando una muy difícil situación económica que afecta de sobremanera a nuestros vecinos y un aumento tan grande se transformaría en otra carga más. Al mismo tiempo, las medidas de cuidado y prevención implican no utilizar el transporte público, por lo que poder contar con un vehículo propio es fundamental para que los mismos vecinos puedan asistir a sus trabajos o realizar sus quehaceres diarios". En sus "considerando", el proyecto de la UV Más Campana explica que las Ordenanzas 7.013 y 7.014 del año 2020 reformaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que "producto de la vigencia de esta nueva normativa, las motos 0 kilómetros verían incrementado el impuesto anual entre 1.532% y 3.128%", mientras que "en los ciclomotores de 110cc, que son los más frecuentemente comprados por el público general, los aumentos anuales llegarían al 2.514% para los modelos más nuevos". Según explicó Cantlon, la decisión de ubicar el tope en el 40% corresponde a un promedio realizado con la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde marzo del año pasado, el cual arrojó una inflación del 42,6% en esos doce meses.



Plantean un tope para el aumento de las patentes de rodados municipalizados

